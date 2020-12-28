%100 فعاليات رأس السنة في دبي مؤمّنة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، عن اعتماد خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية في وسط مدينة دبي 100 %، بمشاركة دوائر ومؤسسات حكومة دبي من أجل المساهمة في إخراج الحدث العالمي بما يليق بسمعة مدينة دبي في تنظيم أفضل العروض والفعاليات الضخمة، بما يضمن انسيابية حركة المرور وتخفيف الازدحامات المرورية والتوافد البشري وإدارة الحشود أثناء احتفالات السنة الجديدة، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: «إن لجنة تأمين الفعاليات أنهت استعداداتها وأصبحت في كامل جاهزيتها لاستقبال رأس السنة الميلادية 2021، حيث عقدت لجنة تأمين الفعاليات ممثّلة بجميع الهيئات والمؤسسات المعنية اجتماعات تنسيقية عدة، تم خلالها وضع خطة أمنية مشتركة وموحدة كل حسب اختصاصه».

تقنيات

وأوضح معالي الفريق المري: «إن شرطة دبي سخّرت كل إمكانياتها وتقنياتها الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب العمل الميداني لرجال الشرطة من أجل العمل على تأمين الفعاليات بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، متمنياً لجميع الجهات المشاركة في الحدث العالمي كل التوفيق في أداء مهامها والعمل على إسعاد المشاركين في الاحتفالات وتأمين سلامتهم»، منوهاً في الوقت ذاته بأهمية تكاتف الجميع لإنجاح الحدث العالمي والتقيد بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

سهولة تنقل الزوّار

وأكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «إن هيئات ومؤسسات حكومة دبي سخّرت كل إمكاناتها لضمان سعادة وسلامة الجمهور، وتسهيل حركة انتقال الزوّار لمختلف فعاليات رأس السنة الميلادية».

وقال معاليه: «أكملت هيئة الطرق والمواصلات ممثّلة في فريق إدارة الحركة المرورية والتعامل مع الخطط التشغيلية خلال المناسبات الرسمية والفعاليات السنوية، بالتنسيق المباشر مع لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي وشركة إعمار العقارية، استعداداتها لإدارة الحركة المرورية لفعالية رأس السنة الميلادية وفق خطة مرورية مُحكمة، وبالأخص في منطقة برج خليفة، مشيراً إلى أن إدارة الحركة المرورية في هذه المناسبة ستتم من خلال مركز التحكم الموحد للنقل والطرق، ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في البرشاء، الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم المروري في العالم من حيث توظيف التقنيات الذكية، وسيسهم المركز في زيادة كفاءة إدارة الحركة المرورية والربط بين جميع مناطق دبي».

محاور

وأضاف: «تشتمل خطة هيئة الطرق والمواصلات في دبي لإدارة الحركة المرورية والتنقل على محاور عدة، لضمان انسيابية الحركة المرورية، مع التركيز على خدمات النقل الجماعي التي ستوفرها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وأيضاً الخدمات الأخرى، والتي تسهم في نجاح الفعالية، مؤكداً أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وفي مقدمتها التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات».

معايير الجودة

ومن جانبه قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية قوية ومتطورة تضمن تقديم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية. وتأتي احتفالات دبي برأس السنة الميلادية هذا العام في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، لتؤكد كفاءة البنية التحتية في دبي وجاهزيتها للتعامل مع مختلف التحديات».

تعاون وثيق

وأضاف معالي الطاير: «تتعاون الهيئة بشكل وثيق مع لجنة تأمين الفعاليات بإمارة دبي وغيرها من المؤسسات الحكومية في إمارة دبي لضمان أعلى درجات الاستعداد والجاهزية حتى تخرج الاحتفالات بالصورة المشرّفة التي تليق بدبي. وتتضمن خطة عمل الهيئة لتأمين احتفالات العام الجديد عدداً من الإجراءات تشمل: توفير مولدات كهربائية متحركة في مختلف الأماكن الحيوية، إضافة إلى تواجد فرق العمليات وفرق الصيانة المتخصصة التابعة للهيئة والمدربة للتعامل مع مختلف الأزمات، وذلك لضمان استمرارية خدمات الكهرباء والمياه والاستجابة السريعة لأية حالات طوارئ».

خطط تشغيلية

وعن إدارة الحركة المرورية والخطط التشغيلية بالتنسيق مع شرطة دبي، أكدت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي بمؤسسة المرور والطرق ورئيس لجنة إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال الفعاليات، أنه سيتم إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة الميلادية من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق التابع لهيئة الطرق والمواصلات ومركز دبي للأنظمة المرورية، والذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم، وانتهت الهيئة من خلال لجنة إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال الفعاليات وبالتنسيق المباشر مع لجنة تأمين الفعاليات وإعمار، من استعداداتها لإدارة الحركة المرورية لفعالية رأس السنة الميلادية وفق خطة مرورية محكمة وبالأخص في منطقة برج خليفة.

إغلاقات الشوارع

وأضافت: «إن الخطة اشتملت على 5 محاور رئيسة والتي ستضمن انسيابية الحركة المرورية والتركيز على خدمات النقل الجماعي التي ستوفرها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وأيضاً الخدمات الأخرى بالتنسيق مع الشرطة وإعمار والشركاء المعنيين، والتي ستهدف لتوحيد الجهود لإنجاح الفعالية، حيث يتضمن المحور الأول إغلاق شارع الأصايل «من شارع عود ميثاء إلى شارع الميدان» عند الساعة الـ 4:00 عصراً لاستخدامه كمسار للمواصلات العامة ومركبات الطوارئ، وإغلاق شارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد ابتداءً من الساعة 4:00 عصراً، وذلك بعد امتلاء المواقف ضمن هذه المنطقة، داعية الجمهور ممن لديهم حجوزات في منطقة البوليفارد أو في دبي مول إلى ضرورة التواجد قبل الساعة 4:00 عصراً، وكذلك إغلاق شارع المركز المالي ابتداءً من الساعة 4:00 عصراً وشارع الصكوك ابتداءً من الساعة 8:00 مساءً، أما شارع المستقبل فسيكون الإغلاق بين تقاطعي شارع الخليج التجاري الأول وشارع المركز التجاري تدريجياً ما بين الساعة 6:00 والساعة 8:00 مساءً وسيستمر الإغلاق حتى نهاية الفعالية، موضحة أن هذه الإغلاقات ستتم من خلال توزيع وتواجد الفريق التشغيلي لهيئة الطرق والمواصلات في جميع المواقع والتي سيتم تجهيزها بالمستلزمات الخاصة بعملية الإغلاق وبالتعاون مع شرطة دبي، ونبهت الجمهور ومستخدمي المترو إلى أن محطة برج خليفة سيتم إغلاقها في تمام الساعة 05:00 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً.

بالإضافة إلى تحديد منطقة لعبور المشاة بشكل نظامي على شارع الشيخ زايد بالقرب من محطة مترو برج خليفة، تحت إشراف أفراد الشرطة والفريق التشغيلي لهيئة الطرق والمواصلات، للسماح للمشاة بعبور شارع الشيخ زايد بشكل منظم، وذلك لمنع العبور العشوائي على شارع الشيخ زايد.

خدمات الحافلات

وأشارت بن عدي إلى أنه خلال المحور الثاني، سيتم تشغيل 200 حافلة لنقل الزوار بعد انتهاء الفعالية من منطقة الحدث إلى خارج المنطقة، وتحديداً إلى محطات المترو لتسهيل عملية الخروج، علماً أن هذه الحافلات ستكون مجانية للجمهور ضمن المسارات المحددة.

وسيكون توزيعها كما يلي: 78 حافلة على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى المركز التجاري لنقل الجمهور من أمام مترو برج خليفة إلى نادي الوصل ومحطة مترو الجافلية ومواقف مصلى العيد في المنخول وديرة سيتي سنتر، و43 حافلة على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى أبوظبي لنقل الجمهور من أمام مترو برج خليفة إلى محطة مترو بنك نور، و53 حافلة لنقل الجمهور من شارع المركز المالي إلى «مواقف نادي الوصل، محطة مترو الجافلية وديرة سيتي سنتر ومواقف مصلى العيد في المنخول»، و8 حافلات لنقل الجمهور من شارع برج خليفة إلى محطة مترو ديرة سيتي سنتر، إلى جانب 18 حافلة لنقل الجمهور من محطة مترو الخليج التجاري «على شارع الشيخ زايد» إلى محطة مترو ديرة سيتي سنتر.

مركبات الأجرة والمترو

وقالت بن عدي: «إن المحور الثالث تضمن تحديد مواقع وقوف مركبات الأجرة في مواقف إدارة الإقامة وشؤون الأجانب ومواقف مصلى العيد في المنخول ونادي الوصل، حيث يمكن للجمهور الوصول إليها من موقع الفعالية عن طريق حافلات الهيئة التي تم ذكرها وقت المغادرة، فيما سيضمن المحور الرابع تشغيل الخط الأحمر ابتداءً من الساعة 05:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق لـ 31.12.2020، ولغاية الساعة 01:00 صباحاً «بعد منتصف الليل» من يوم السبت الموافق لـ 02.01.2021 ولمدة 44 ساعة، كما سوف يتم تشغيل الخط الأخضر ابتداءً من الساعة 05:30 صباحاً من يوم الخميس، ولغاية الساعة 01:00 صباحاً من يوم السبت ولمدة 43:30 ساعة، كما سوف يتم تشغيل الترام من الساعة 06:00 صباحاً يوم الخميس، ولغاية الساعة 01:00 صباحاً من يوم السبت، وذلك حرصاً على تسهيل عملية وصول الجمهور إلى منطقة الحدث وأيضاً عملية الخروج.

أنظمة مرورية ذكية

وذكرت، أن المحور الخامس تضمن مراقبة الإشارات الضوئية على شارع المركز المالي وشارع الشيخ محمد بن راشد بوليفارد والتحكم بها لضمان انسيابية الحركة المرورية في ساعات الذروة المختلفة بالتنسيق مع غرفة عمليات إعمار، كما سيتم استخدام الشاشات الذكية المتغيرة لتنبيه مستخدمي الطريق عند إجراء الإغلاقات المطلوبة، وأنه سيتم أيضاً إغلاق جسور المشاة على القناة المائية وكذلك المصاعد المساندة وذلك حفاظاً على السلامة العامة للجمهور، بالإضافة إلى إغلاق رصيف المشاة على جسر الشيخ زايد على القناة المائية، وإنه سيتم تقديم خدمة الاستعلام عن تفاصيل الخطة المقترحة، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتي ستكون موحدة بين هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وإعمار.

ويمكن للجمهور الاستفسار عن طريق رقم هيئة الطرق والمواصلات المجاني 8009090. داعية الجمهور إلى اتباع إرشادات أفراد هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي واستخدام الطرق البديلة حسب اللوحات الإرشادية.

أمن المواصلات

ومن جهته أكد العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات، جاهزية خطة تأمين الإدارة لفعالية رأس السنة الميلادية، والتي تهدف لتحقيق أقصى درجات الأمن والأمان لمستخدمي وسائل النقل، ومستخدمي قطاع النقل والمواصلات، داعياً الجمهور إلى المحافظة على الإجراءات الوقائية المتبعة، حيث تعمل الإدارة على مدار 24 ساعة، عبر غرفة عمليات تابعة لها مجهزة بجميع التقنيات الحديثة، لرصد جميع البلاغات والاستفسارات العامة للجمهور.

وأضاف العميد الحثبور: «تحرص إدارة أمن المواصلات، كونها الجهة المعنية بتأمين جميع وسائل النقل العام في إمارة دبي، على جعل حركة الجمهور سلسة والحفاظ على الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الجمهور، وتسهيل تدفق المستخدمين على وسائل النقل والتدقيق على الإجراءات الاحترازية».

دليل للضيوف

وتستعد منطقة وسط مدينة دبي لاستضافة حفل لا ينسى ليلة رأس السنة 2021 مع عرض مذهل من الألعاب النارية والأضواء والليزر على أطول مبنى في العالم، حيث أطلقت إعمار دليلاً خاصاً للضيوف الذين سيحضرون الاحتفالات، ويتضمن تفاصيل حول كيفية الوصول من وسط مدينة دبي والخروج منها.

وللمحافظة على صحة وسلامة الحاضرين خلال احتفالات رأس السنة 2021، سيتاح الوصول إلى منطقة وسط مدينة دبي عبر 5 بوابات أقيمت في جميع أنحاء المنطقة. ويتعين على جميع الضيوف إظهار رمز الاستجابة السريعة للوصول إلى مناطق المشاهدة في وسط مدينة دبي.

وسيكون مطلوباً من جميع الضيوف ارتداء الكمامات في جميع مناطق المشاهدة مع توفير معقمات اليدين عند كل بوابة، وستبادر إعمار قبل يوم واحد من الحدث إلى إجراء عملية تعقيم كاملة لوسط مدينة دبي، بالإضافة إلى تركيب لافتات واضحة في جميع أنحاء المنطقة لتوجيه الأشخاص إلى البوابات والمناطق الصحيحة، وسيبقى دبي مول مفتوحاً أمام المتسوقين، في حين سيتم إغلاق مداخل المناطق المخصصة للمشاهدة.

بث مجاني

تتيح «إعمار» للأشخاص غير القادرين على حضور الاحتفالات في وسط مدينة دبي فرصة مشاهدتها عبر البث الحي من الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي عبر الموقع الإلكتروني: mydubainewyear.com. علاوةً على ذلك، تتعاون إعمار مع منصة «زووم» لاستضافة احتفالاتها ليلة رأس السنة مباشرة من وسط مدينة دبي عبر مكالمة فيديو عالمية على المنصة. وسيستقطب الاحتفال 50 ألف شخص من جميع أنحاء العالم ليستمتعوا ويستقبلوا العام الجديد مع أول احتفال ليلة رأس سنة منقول على منصة «زووم».

خطة أمنية مشتركة

قال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالنيابة، «إن إمارة دبي تستعد للاحتفال برأس السنة 2021 في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم أجمع مما يشكل تحدياً في إنجاح هذا الحدث، واللجنة وضعت خطة أمنية مشتركة وموحدة كل حسب اختصاصه، وذلك لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وتأمين حركة السير خلال احتفالات العام الجديد، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجمهور».

وأوضح «أن اللجنة استثمرت في إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسلاسة الحركة لجميع الزوّار في مواقع العروض المختلفة في إمارة دبي، والبالغ عددها 23 موقعاً لمشاهدة أفراد الجمهور للعروض الخاصة باحتفالات رأس السنة الميلادية، منوهاً بأهمية تكاتف الجميع لإنجاح هذه الحدث».

التزام

ودعا العميد المزروعي أفراد الجمهور إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم اصطحاب الأطفال وكبار المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى إمكانية اطلاع أفراد الجمهور على التعليمات والإرشادات الخاصة بالاحتفالات وكيفية الوصول إلى مواقع الفعاليات بسلاسة وسهولة عبر تطبيقات شرطة دبي الذكية وتطبيق لجنة تأمين الفعاليات وعبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.

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