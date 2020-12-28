200 مركبة إسعاف على أهبة الاستعداد

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن تجهيز 200 مركبة من مختلف أنواع سيارات الإسعاف لتكون على أهبة الاستعداد خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.

وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «إن المؤسسة أنهت استعداداتها للاحتفالات بما يحقق أهدافها الاستراتيجية في سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين والجودة في تقديم الخدمات الإسعافية المتقدمة من قبل المستشفى، وذلك ضمن جهود اللجنة العليا لتأمين الفعاليات في إمارة دبي».

وذكر بن دراي، أن المؤسسة في ظل الظروف المترتبة عن جائحة «كورونا» والإجراءات الوقائية ستفعّل كافة النقاط الإسعافية المنتشرة في جميع أنحاء إمارة دبي، وتضم النقاط الإسعافية ووحدات متخصصة كطبيب الطوارئ والمستشفى الميداني والعناية المركزة وغيرها.

وبيّن أنه تم توفير وحدات التدخل السريع كالدراجات الكهربائية الصديقة للبيئة والمستجيب الأول والسيارات الرياضية، بالإضافة إلى مشاركة 685 من الكوادر الإسعافية بينهم أطباء وفنيو طب طارئ ومسعفون على درجة عالية من الكفاءة والخبرة لضمان التعامل السريع مع حالات الطوارئ.

وأوضح أن المؤسسة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية لحماية كوادرها الإسعافية ومتعامليها من خلال عمليات التعقيم المكثف لمركبات الإسعاف قبل وبعد كل بلاغ، فضلاً عن توفير كافة المستلزمات الوقائية للأطقم الإسعافية، مشيراً إلى أن المؤسسة تطبق أعلى معايير الصحة والسلامة بما يحقق غاياتها النبيلة في إنقاذ الأرواح. وأكد بن دراي، أن الجهات المختصة على مستوى إمارة دبي اتخذت كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لإنجاح الحدث.

شاشات

وأفاد بن دراي، بأنه سيكون هناك شاشات عرض للاحتفالات في مناطق العمال، وتحديداً في 3 مناطق، هي: المحيصنة والقوز وجبل علي.

وبدوره قال مشعل جلفار مدير إدارة عمليات الإسعاف في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لـ«البيان»: «إن المؤسسة قامت بتفعيل 78 نقطة إسعافية إضافية لتغطية مواقع الفعاليات الرئيسية، إضافة إلى 122 نقطة إسعافية ثابتة ومنتشرة في مختلف مناطق دبي».

وبيّن «أن المؤسسة ستشارك بـ 685 مسعفاً من مختلف التخصصات، وسيتم توزيعهم على مختلف نقاط الإسعاف، وسيكونون على أهبة الاستعداد لتقديم خدماتهم لكل من يحتاج».

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