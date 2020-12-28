مناطق المشاهدة العائلية إطلالات خلابة على برج خليفة

المصدر: (دبي - البيان)

توفر مناطق المشاهدة العائلية في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد إطلالات خلابة على برج خليفة، وسيتم تقسيم البوليفارد إلى 14 منطقة لضمان الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، كما سيقوم مسؤولو السلامة في احتفال ليلة رأس السنة 2021 بإرشاد الزوار وتوجيههم للالتزام بتدابير السلامة لضمان استمتاعهم بالحفل بأعلى درجات الأمان الممكنة، وتُرحب المناطق بالضيوف اعتباراً من الساعة 3 ظهراً ليلة رأس السنة.

وسيتم تخصيص منطقة وبوابة دخول محددة لمن يقومون بالحجز لمشاهدة العرض المجاني، لكن عليهم تأكيد حجزهم قبل 48 ساعة من بدء العرض، في حين سيتم إتاحة الأماكن التي لا يتم تأكيد حجزها مجدداً، ويستطيع الضيوف استخدام رمز الاستجابة السريعة مرة واحدة فقط، لذا فإنه وعند مغادرة البوليفارد لن يُسمح لهم بالدخول مجدداً

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز