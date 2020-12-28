راشد المطروشي: اكتمال الترتيبات لتأمين الفعاليات لاحتفالات رأس السنة في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

أكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، اكتمال كل الترتيبات لتأمين الفعاليات والأنشطة المصاحبة لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2021 في إمارة دبي، وفق الخطط الموضوعة الهادفة لتحقيق أعلى مؤشرات الوقاية والسلامة والأمان لكل الفئات من أفراد الجمهور، ضمن اللجنة العليا لتأمين الفعاليات في إمارة دبي، وذلك بالتعاون مع الوحدات والفرق المشاركة من الشركاء الاستراتيجيين.

وأعلن مشاركة الدفاع المدني هذا العام في ظل ظروف جائحة كورونا والتدابير الاحترازية المطبقة، بـ 583 عنصراً من الضباط وضباط الصف والأفراد، يمثلون نخبة من الوحدات والفرق التخصصية ذات الكفاءة المهنية العالية، و71 من الآليات ومركبات الإطفاء والإنقاذ الحديثة والمتطورة، مع تحديد مسارات تحركاتها لتنفيذ مهامها بالدقة المطلوبة والتعامل الفعّال في حالات الطوارئ.

وأشار إلى جاهزية جميع مراكز الدفاع المدني بدبي على مدار الـ 24 ساعة وفق توزيعها الجغرافي لتغطية الأنشطة المصاحبة للاحتفالات في مختلف المواقع، حيث تشكل مراكز للاختصاص ونقاطاً للدعم والإسناد، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية التي تهدف لتطبيق أفضل الممارسات لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

وأوضح التزام الإدارة العامة بتوفير كل متطلبات الحماية والسلامة العامة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وخصوصاً خلال الأعياد والمناسبات الوطنية والعامة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والوقاية.

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