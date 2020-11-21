محمد بن راشد: لا قيمة لأية حضارة بدون قيم تعطينا معنى لإنسانيتنا

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن لا قيمة لأية حضارة بدون قيم تعطينا معنى لإنسانيتنا، موجهاً سموه الشكر إلى رولا الخطيب، الإعلامية في قناة العربية، التي أبلغت بلدية دبي عن وجود طائر جريح لا يقوى على المشي بالقرب من أحد شواطئ دبي.

كما وجّه سموه الشكر إلى البلدية للتحرك الفوري وإنقاذ الطائر. وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر» أمس: «رولا.. الراحمون يرحمهم الرحمن.. شكراً لقصتك الجميلة.. شكراً لبلدية دبي.. ونسأل الله أن يديم رحمته على هذا البلد الطيب.. لا قيمة لأية حضارة بدون قيَم.. قيَم تعطينا معنى لإنسانيتنا». وسردت بلدية دبي لـ «البيان» قصة إنقاذها الطائر الجريح، وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي:

نترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في التعامل الإنساني وتعزيز القيم الإنسانية والشعور بالأمن والأمان وجودة الحياة، وجعل دبي قبلة للعطاء والتعامل الحضاري، ونحن اليوم مسؤولون ونتحمل مسؤولية بيئتنا.

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