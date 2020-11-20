الإعلامية رولا الخطيب لـ «البيان»: دبي تفيض بالقيم الإنسانية

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

تقدمت الإعلامية في قناة العربية والحدث رولا الخطيب بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيرة إلى أن دبي تفيض بالقيم الإنسانية وهي نموذج يحتذى وخيار أول للإنسان العربي.

وأضافت لـ «البيان» أن ثمة مفارقة كبيرة تعرضت لها أثناء عملها كإعلامية تتمثل في مشاهدة القتلى والجرحى على الطرقات أثناء تغطيتها الحروب في دول سادها الكثير من مشاهد الدمار والتخريب من خلال النزاعات والصراعات والقتال، ومدينة تبني وتفيض بالقيم الانسانية كدبي التي تحرص على توفير الرعاية والسلامة للجميع حتى الطيور تلقى فيها كل الرعاية والرحمة والتعامل الانساني.

وأضافت شاهدت الطائر على الشاطىء في الجميرا، واقتربت منه وحاولت حمله لكن كان ينزف من رجليه وغير قادر على المشي فاتصلت بوزارة البيئة والتغير المناخي وأخبروني أن أتصل ببلدية دبي وعلى الفور اتصلت بهم، وطلبوا مني إرسال صورة للطائر، وارسلت صورة وفيديو والموقع وجاءوا على الفور للمكان وأخذوا الطائر وبعدها أرسلوا لي صورة أن الطائر بات بحوزتهم وسيتم علاجه.

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