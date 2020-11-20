بلدية دبي تسرد لـ «البيان» قصة إنقاذ الطائر الجريح على الشاطئ

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

سردت بلدية دبي لـ «البيان» قصة إنقاذها طائراً جريحاً أبلغت عن إصابته الإعلامية في قناة العربية والحدث رولا الخطيب عندما شاهدته مصاباً لا يقوى على المشي في أحد شواطئ دبي.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي لـ «البيان» «نترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في التعامل الإنساني وتعزيز القيم الإنسانية والشعور بالأمن والامان وجودة الحياة، وجعل دبي قبلة للعطاء والتعامل الحضاري ونحن اليوم مسؤولون ونتحمل مسؤولية بيئتنا».

وقالت فاطمة العتيبي مدير قسم الخدمات البيطرية في بلدية دبي لــ «البيان» تلقينا البلاغ يوم الأربعاء الماضي من مركز الاتصال بالبلدية، وعلى الفور تم التوجه للمكان وأخذ الطائر المصاب إلى العيادة البيطرية في الخوانيج التابعة لبلدية دبي، لتلقي العلاج اللازم، وتبين بعد إجراء الفحوصات الطبية وإجراء الأشعة من قبل الأطباء البيطريين أن الطائر كان يعاني من كسور مركبة في الساق اليمنى وتم إعطاء العلاج المناسب من الأدوية المانعة للالتهابات بعد إحضار الطائر إلى قسم الخدمات البيطرية، مشيرة إلى أن مثل هذه العمليات المعقدة تحتاج لفترة زمنية لتضميد الكسر.

وذكرت أن الطائر هو نوع «بلشون الصخر» Egretta filariasis، وهو من الطيور المهاجرة وهذا موسم الهجرة له يقتات على صيد الاسماك والعوالق في المياه.



وأضافت: يبلغ عدد موظفي قسم الخدمات البيطرية من أطباء وفنيين بيطريين واخصائيين بيطريين مع العمال 215 موظفاً لديهم توعية وتثقيف في مجال الرفق بالحيوان، مشيرة إلى أن القسم يتلقى بشكل دائم العديد من البلاغات فيما يتعلق بمختلف انواع الحيوانات ونقوم بعلاجها ومساعدتها ومنها ما تكون حالتها صعبة وتعاني من امراض، نحرص على الجانب الانساني من باب الرحمة والرفق بالحيوان، لافتة إلى أن القسم يوجد فيه وحدة للرفق بالحيوان معنية بشؤون الرفق بالحيوان ونركز على سلامة الحيوانات من خلال توفير جميع سبل العلاج لها، حيث تم إنشاء وحدة منفصلة للرفق بالحيوان تحت شعبة الرقابة البيطرية في العام 2009 امتثالاً للقانون الاتحادي لرعاية الحيوان والذي لعب دورا رائداً في تعزيز وحماية الرفق بالحيوان في الإمارة.

عيادات بيطرية

وأوضحت فاطمة العتيبي أن بلدية دبي لديها 3 عيادات بيطرية أحدها في الخوانيج وأخرى في منطقة الليسيلي وعيادة في منطقة حتا ونقوم حالياً بتطوير الخدمات العلاجية في عيادة حتا البيطرية.

وتابعت: لدينا أطباء الحقول يذهبون إلى المزارع والعزب الخاصة بعد تلقي البلاغات لعلاج الحيوانات المريضة واعطائها اللقاحات والتحصينات اللازمة، وفي عامي 2019 و2020 تم تعيين 5 اطباء بيطريين مواطنين خريجي الدفعات الاولى في كلية الطب البيطري بجامعة الامارات، كذلك تم تعيين 5 فنيين بيطريين مواطنينخريجي كلية العلوم البيطرية في كليات التقنية العليا.

الرفق بالحيوان



وذكرت أن رعاية الحيوان والرفق به تعتبر إحدى الوظائف الأساسية للخدمات البيطرية ببلدية دبي، وفقًا لبروتوكولات وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) الخاصة بالرفق بالحيوان كما هو منصوص عليه في القسم 7 من دستور صحة الحيوانات الأرضية OIE. ونحن ندرك "الحريات" الخمس ونلتزم بشدة بتنفيذ القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 6 لعام 2007 واللائحة التنفيذية رقم 384 لعام 2008 بشأن رعاية الحيوان.

تعامل انساني



وقالت إن سياساتنا ومشاريعنا وبرامجنا الاعتبارات الواجبة اتباعها للرفق بالحيوان وقد تم تصميم وبناء جميع مرافق البنية التحتية للخدمات البيطرية بطريقة تسهل عمليات رعاية ورفاهية الحيوانات، ويشرف على تنفذ برامج رعاية الحيوان بمعايير الرفق بالحيوان بالبلدية فريق بيطري المختص تقنياً ومدرب جيداً على استخدام المعرفة والمهارات العلمية لحماية صحة الحيوان وضمان الالتزام بمعايير الرفق بالحيوان، وتعزيز الصحة العامة وسلامة المجتمع، والوقاية من معاناة الحيوانات وتخفيفها، والحفاظ على الموارد الحيوانية والنهوض بالمعرفة البيطرية.



وذكرت أن لدى قسم الخدمات البيطرية في بلدية دبي سياسة واضحة بشأن تطبيق معايير الرفق بالحيوان سواء كان ذلك في حيوانات المزرعة أو الحيوانات الأليفة، التجاري أو غير التجاري بناءً على أفضل الممارسات والإجراءات الدولية.

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