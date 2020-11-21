محمد بن راشد: لا قيمة لأية حضارة بدون قيَم

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن لا قيمة لأية حضارة بدون قيم، وأن القيم تعطينا معنى لإنسانيتنا، موجهاً سموه الشكر إلى رولا الخطيب، الإعلامية في قناة العربية والحدث، التي أبلغت بلدية دبي عن وجود طائر جريح لا يقوى على المشي بالقرب من أحد شواطئ دبي، كما وجّه سموه الشكر إلى البلدية للتحرك الفوري وإنقاذ الطائر.

تدوينة

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر» أمس: «رولا.. الراحمون يرحمهم الرحمن.. شكراً لقصتك الجميلة.. شكراً لبلدية دبي.. ونسأل الله أن يديم رحمته على هذا البلد الطيب.. لا قيمة لأية حضارة بدون قيَم.. قيَم تعطينا معنى لإنسانيتنا».

قصة

وكانت رولا الخطيب عثرت على الطائر الجريح بالقرب من أحد شواطئ دبي وأبلغت البلدية لإنقاذه حيث أرسلت الموقع وصورة للطائر فجاء على الفور فريق من البلدية للمكان وأخذ الطائر، وتم علاجه.

ونشرت الخطيب القصة على حسابها في «تويتر»، معبرة عن سعادتها بالتحرك السريع ونقل الطائر لعلاجه، وهو ما قام به فريق طبي في العيادة البيطرية بالخوانيج التابعة لبلدية دبي، مؤكدة أن التعامل الإنساني مع الطائر الجريح يعكس حقيقة الحياة والأمان في دبي والإمارات.

نائب رئيس الدولة:

القيَم تعطينا معنى لإنسانيتنا

الراحمون يرحمهم الرحمن

نسأل الله أن يديم رحمته على هذا البلد الطيب

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