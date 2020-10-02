المصدر: دبي ـ البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأنه لا يوجد حلم مستحيل.

وقال سموه، عبر «تويتر»، بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس مطار دبي الدولي، وحفاظ المطار على مركز الصدارة عالمياً في عدد المسافرين الدوليين، وذلك للعام السادس على التوالي: «كنت في العاشرة من عمري عندما وقفت لأول مرة في مطار هيثرو بلندن مذهولاً من حجمه ومن عدد الطائرات والبشر في المطار. وقبل عدة سنوات ظهرت الصحف البريطانية بعنوان عريض (مطار دبي يتخطى مطار هيثرو).

. تعلمت بأنه لا يوجد حلم مستحيل». وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي إن مسيرة مطار دبي الرائدة انطلقت من صحرائنا لتعانق السحاب. وأضاف سموه: «نحن في الإمارات.

كما علّمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، دائماً عيوننا على المستقبل وصناعة غد أفضل للجميع. قصة دبي يختصرها مطارها الدولي، فخلال 6 عقود انطلق من مدرج متواضع ومبنى صغير، ليصبح الأول عالمياً في حركة السفر الدولية ويرحب عبر تاريخه بأكثر من 1.1 مليار مسافر». وتابع سموه: «اليوم نتطلع لمستقبل نرسخ فيه الرؤية التي رسمها لدبي الشيخ محمد بن راشد».

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محمد بن راشد: لا يوجد حلم مستحيل



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