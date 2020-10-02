مطار دبي.. حلقة وصل تربط العالم

المصدر: دبي – البيان

عزز مطار دبي الدولي مكانته عالمياً كحلقة وصل تربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث احتفظ بصدارة مطارات العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين للعام السادس، ومحققاً أعداداً مليارية في أعداد المسافرين الدوليين وليحلّق بأعداد المسافرين منذ افتتاحه في سبتمبر 1960 إلى مليار و115 مليون مسافر عبر أكثر من 7.47 ملايين رحلة طيران تربط بين أكثر من 240 وجهة في 95 دولة حول العالم.



كما عزز المطار موقعه ضمن أكبر مراكز الشحن الجوي بأكثر من 40.8 مليون طن من البضائع والسلع المتنوعة منذ عام 1970 وحنى الآن، فيما يستهدف رفع طاقته الاستيعابية من نحو 90 مليون مسافر حالياً إلى أكثر من 118 مليوناً في غضون عامين.

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