«الصحة»: 680 حالة شفاء من الوباء في الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراءها أكثر من 22 ألف فحص جديد لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» ، على فئات مختلفة في المجتمع، من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لهم وعزلهم. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين، في الكشف عن 387 حالة إصابة جديدة بالفيروس، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 4123 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة حالتين تعودان لمصابين آسيويين، من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، خاصة أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 22 حالة. وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع، التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 92 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد - 19»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 680 حالة.

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