إقبال لافت على مراكز فحص «كورونا» من المركبة على مستوى الدولة

المصدر: متابعة: وائل نعيم، أحمد يحيى، مصطفى خليفة، جميلة إسماعيل، مرفت عبد الحميد، أسامة أحمد، رامي عايش وأحمد أبوالفتوح

شهدت مراكز المسح الوطني «من المركبة» لفحص فيروس كورونا المستجد في إمارات الدولة إقبالاً لافتاً من المواطنين والمقيمين لإجراء الفحوصات، حيث تقدم المراكز خدماتها بسرعة وكفاءة عالية باستخدام أحدث التقنيات والكوادر الطبية والفنية التي توفر الرعاية اللازمة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد مسؤولو المراكز أن المراكز تقدم خدماتها بالمجان لمن تنطبق عليهم الشروط والمعايير والتي يجري التأكد منها هاتفياً قبل الذهاب بالمركبة، حيث تمنح الأولوية لكبار السن والنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والذين لديهم أعراض الفيروس، علماً بأن كلفة الفحص للراغبين في إجرائه للاطمئنان فقط تبلغ 370 درهماً وبعد الانتهاء من الفحص، يتم إرسال النتيجة للمراجعين عبر رسالة نصية قصيرة ويمكن للراغبين الحجز عبر الاتصال على (8001717) أو عن طريق تطبيق شركة صحة.

وثمنوا توجيهات وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على إقامة هذه المراكز ما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لصحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين في الدولة وتسخير كافة الطاقات والإمكانيات الهادفة إلى مواصلة التصدي للفيروس وضمن التدابير والإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة للوقاية والحد من انتشار «كورونا».

مرحلتان لإنجاز الفحص في الخوانيج

قالت الدكتورة ريم الفلاسي مديرة مركز المسح الوطني من المركبة في الخوانيج بالخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» لــ«البيان» إن المركز يستوعب يومياً نحو 500 شخص وتم افتتاحه الأسبوع الماضي، وهناك إقبال لافت من المواطنين والمقيمين لإجراء فحوصات فيروس كورونا، لافتة إلى أنه توجد نقطتان أو مرحلتان لإجراء الفحص، المرحلة الأولى: «التسجيل» والثانية مرحلة «أخذ المسحة»، وخلال 5 دقائق تنتهي رحلة الزائر منذ الوصول للمركز وأخذ العينة إلى مغادرته المركز.

وأضافت أن الراغبين بإجراء الفحص عليهم حجز موعد من خلال الاتصال على خدمة استجابة 8001717، أو من خلال تطبيق شركة «صحة» ويتم الدفع الذاتي عن طريق التطبيق.

وأوضحت الدكتورة ريم الفلاسي أنه بعد أن يصل الشخص الراغب في الفحص إلى المركز وبمجرد اقتراب السيارة من المركز يتلقى الشخص رسالة صوتية على محطة التردد الخاص بالمركز عبر جهاز الراديو في السيارة وهي عبارة عن رسالة ترحيب من شركة «صحة» وتطلب من الشخص تجهيز بطاقة الهوية الخاصة به والبقاء في السيارة مع إبقاء النوافذ مغلقة لحين الوصول إلى نقطة التسجيل عند مدخل المركز.

النتيجة خلال 48 ساعة بميناء راشد

أوضح الدكتور مهنا جميل محسن مدير مركز المسح الوطني من المركبة في ميناء راشد بدبي أن المركز يستقبل 500 شخص يومياً من جميع الجنسيات لإجراء عملية الكشف عن فيروس كورونا المستجد، مبيناً أن الفحص لا يستغرق أكثر من 5 دقائق، فيما تم تجهيز المركز بـ4 مسارات لاستيعاب إقبال السيارات، كما تم تجهيزه بالتقنيات والكوادر الطبية والفنية التي تتمتع بكفاءة عالية.

وأضاف أن نتيجة الفحوصات يتم إبلاغ المراجعين بها خلال 48 ساعة، وأنه في حال كانت الفحوصات إيجابية، يتم التواصل معه من الفرق الطبية المعنية، لإرشاده بالخطوات التي يجب عليه اتباعها، سواء كانت من خلال العزل المنزلي، أو ذهابه للمستشفيات المخصصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية، مبيناً أن المفحوصين الإيجابيين يتم فحصهم مرة أخرى بعد 14 يوماً للتأكد تماماً من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وذكر أن افتتاح شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» للعديد من المراكز في مختلف إمارات الدولة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، يأتي كخطوة مهمة لمحاصرة الفيروس ووقف انتشاره.

تعقيم مركز الباهية يومياً وفحص العاملين

قالت الدكتورة حصة الظفيري مديرة مركز الباهية للمسح من المركبة إنه تم إنشاء المركز بواسطة الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وبالتنسيق والتعاون مع دائرة الصحة ـ أبوظبي ليتولى إجراء فحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة للاطمئنان على صحة أفراد المجتمع وخلوهم من المرض وضمن جهود الدولة الاحترازية لمحاصرة الفيروس والسيطرة عليه.

وأضافت أن مركز الباهية الذي يستقبل 600 شخص يومياً يشتمل على أربعة مسارات للسيارات ويبدأ العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، وذلك عبر الحجز عن طريق مركز استجابة 8001717 أو خلال التطبيق الإلكتروني لشركة «صحة».

وأوضحت الظفيري أن المركز يطبق أعلى معايير الوقاية وسلامة العاملين والزوار، ولذلك يتم تعقيم المركز يومياً بعد الانتهاء من العمل وكذلك إجراء الفحوصات أسبوعياً لجميع العاملين في المركز وعددهم 60 شخصاً من الأطباء والكوادر التمريضية والموظفين والعمال، مشيرة إلى أن أطقم التمريض التي تقوم بأخذ العينات ترتدي البدلة الوقائية الكاملة لضمان سلامة الجميع.

4 مسارات للمركبات في هيلي بالعين

يقدم مركز المسح من المركبة لفحص فيروس كورونا المستجد في هيلي بالعين خدمات الفحص بسرعة وكفاءة عالية باستخدام أحدث الأجهزة الطبية للمواطنين والمقيمين، حيث تم إنجاز المركز خلال 5 أيام عمل على مساحة 2000 متر مربع، ويتضمن 4 مسارات للمركبات. وأكدت الدكتورة هدى الفقيه مديرة المركز أن مركز هيلي يستقبل يومياً من 600 إلى 800 شخص، حيث يعمل في المركز 70 شخصاً من الأطباء والممرضين والمتخصصين، والمتطوعين.

ولفتت إلى أن عملية المسح من المركبة بالنسبة لكل شخص لا تستغرق 3 دقائق، لاسيما وأن شركة «صحة» تسعى إلى تقديم خدمات الفحص بكفاءة من قِبل الكوادر الطبية والفنية والتقنيات اللازمة لتقديم الخدمات وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

إجراءات

وتابعت: يأتي إطلاق مراكز المسح في شتى إمارات الدولة في إطار حرص القيادة الحكيمة على سلامة أفراد المجتمع والاطمئنان على صحتهم وضمن التدابير والإجراءات التي تنفذها دولة الإمارات للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

تسهيلات لإجراء الفحوص في الشارقة

شهد مركز المسح الوطني بنادي الرماية بالشارقة إقبالاً لافتاً من قبل المواطنين والمقيمين لإجراء الكشف عن فيروس كورونا من المركبة. وأوضح أحمد علي النيادي مسؤول المركز بالشارقة، أن سعة المركز الذي يبدأ عمله في العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساء من الأحد وحتى الخميس تصل إلى 500 شخص يومياً.

وذكر أن هذه المبادرة ذات مردود إيجابي على صحة المواطنين والمقيمين، كما أن المركز يقدم كافة التسهيلات لإجراء الفحص دون معوقات، مؤكداً أن الإمارات وقيادتها الرشيدة تولي حياة الإنسان وصحته وسلامته أهمية قصوى وتضعه على قمة أولوياتها وخططها في الظروف كافة.

وأكد أن المركز يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية في سبيل سلامة الجميع من مرتادي المركز، والحفاظ على صحتهم، مثمناً حرص حكومة دولتنا الرشيدة منذ بداية أزمة «كورونا» وسرعتها في اتخاذ الخطوات والتدابير الكفيلة بحفظ أمنها الصحي والاجتماعي والاقتصادي وتجاوز الوضع الراهن بكل اقتدار، كما أشاد بجهود كافة الكوادر الطبية من أطباء وممرضين وممرضات والفنيين والمتطوعين الذين يؤدون جميعاً مهامهم بكفاءة عالية خلال هذه الظروف الاستثنائية الصعبة.

دقيقة إلى 5 للفحوص بأم القيوين

قال الدكتور سيف الحمادي مدير مركز المسح الوطني في أم القيوين - الذي تم افتتاحه أمس -، إن المركز يستقبل المراجعين من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء، من الأحد إلى الخميس، مع قدرة فحص 500 شخص يومياً عبر 4 مسارات للسيارات، داعياً المراجعين إلى الحصول على مواعيد مسبقة عبر القنوات المعلن عنها، وإبراز بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية للمواطنين والمقيمين عند الحضور إلى المركز لإجراء الفحص.وأشار إلى أن المركز مجهز بالتقنيات والكوادر الطبية لتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين والمقيمين وفقاً لأعلى المعايير، وهذا الكادر مكون من 25 طبيباً وممرضاً وإدارياً وفنياً، بحيث يتم إجراء الفحوص اللازمة خلال مدة تتراوح ما بين دقيقة و5 دقائق.

وأكد الحمادي على أهمية التوجه إلى المراكز لإجراء الفحص، وتعزيز استراتيجية الدولة في إجراء الفحوصات الاستباقية لحصر المصابين بالفيروس وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بمعايير عالمية، استجابة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء مراكز لفحص فيروس كورونا المستجد على مستوى الدولة.

28 شخصاً يقدمون الخدمات بعجمان

قال الدكتور عبدالله عبيد المطروشي، مدير مركز المسح الوطني في عجمان: إن العمل في المركز يجري بصورة طيبة، موضحاً أن ساعات العمل تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء من يوم الأحد إلى الخميس، ويعمل في المركز 28 شخصاً لتقديم خدمات الفحص من المركبة للجمهور، باستخدام أحدث الأجهزة الطبية.

وأشار إلى أن افتتاح المراكز في الدولة يهدف إلى حصر حالات الإصابة بالمرض وتقديم الخدمات العلاجية السريعة ووقف انتشار فيروس «كورونا» بين جميع أفراد المجتمع، مؤكدا أن النتائج التي تعلن للمصابين في الدولة طبيعية نتيجة للأعداد الكبيرة التي أجري لها الفحص، وهي دليل على اهتمام الدولة بمكافحة انتشار الفيروس من خلال تضافر الجهود المؤسسية المختلفة لحماية صحة وسلامة الجميع.

وأكدت الدكتور عبيد المطروشي أن جميع الطواقم الطبية والمتطوعين جاهزون تماماً لتقديم الدعم والرعاية لمراجعي مركز المسح الذي يضم فرق الأطباء والفنيين المختصين في التحاليل الطبية والطب الوقائي، حيث أثبت «جيشنا الأبيض» أنه على قدر المسؤولية الوطنية الكبيرة، خلال تلك المرحلة الراهنة، تماشياً مع جهود مؤسسات الدولة، بهدف محاصرة انتشار الفيروس والقضاء عليه.

500 مراجع يومياً في رأس الخيمة

أكدت الدكتورة نورة الغيثي المدير التنفيذي للعمليات في الخدمات العلاجية الخارجية - صحة، أن مركز الفحص من المركبة برأس الخيمة، يأتي ضمن 14 مركز مسح تم افتتاحها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بما يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على صحة وسلامة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

وأضافت: يقدم المركز خدماته لأكثر من 500 مراجع يومياً قابلة للزيادة، من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً، من يوم الأحد إلى الخميس، وقد تم تجهيز المركز بأحدث التقنيات والكوادر الطبية المؤهلة لإجراء الفحص في مدة تتراوح بين 3 إلى 5 دقائق، حيث تم تقسيم المركز لـ4 مسارات مرورية لاستقبال المراجعين وإجراء الفحص.

وأشارت إلى أن المركز يقدم خدماته بالمجان لمن تنطبق عليهم الشروط والمعايير والتي يجري التأكد منها هاتفياً قبل الذهاب بالمركبة حيث تمنح الأولوية لكبار السن فوق 60 عاماً، والنساء الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب الهمم والذين لديهم أعراض الفيروس.