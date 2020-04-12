الإمارات تحمي المجتمع بأحدث علاجات «كورونا» العالمية

ــ دبي تحصّن العمال بالتوعية وحملاتها شملت 1822 سكناً عمالياً

ــ رصد 376 إصابة بالتزامن مع إجراء 20 ألف فحص جديد

ــ الإمارات بدأت استخدام العلاج بالبلازما ويتم قياس فاعليته بالدراسات والبحوث

ــ الأدوية التي أثبتت الدراسات فاعليتها مستخدمة بالفعل في الدولة

ــ «صحة دبي» تستهدف المناطق عالية الكثافة بالكشف الاستباقي

د. فريدة الحوسني:

ــ أغلب الحالات في الدولة بسيطة

ــ الحالات التي لا توجد عليها أعراض تتعافى تلقائياً في فترة 2 ــ 3 أسابيع

ــ لا يمكن التنبؤ بتاريخ محدد لخروج الناس ويتم تقييم الوضع بشكل مستمر

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