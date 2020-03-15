الشيخة فاطمة: الطفل في المجتمع الإماراتي يحظى بكل الرعاية والاهتمام

المصدر: أبوظبي - وام

تحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم الطفل الإماراتي»، الذي يصادف 15 مارس من كل عام، في تأكيد على التزامها تنشئة جيل المستقبل وإعداده لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في كافة مجالات الحياة.

وتأتي المناسبة هذا العام تزامناً مع إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها في فبراير الماضي مع المجلس الوطني الاتحادي، اتساقاً مع برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ويحمل يوم الطفل الإماراتي هذا العام شعار «حق المشاركة»، حيث دعت الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021 في هدفها الاستراتيجي الرابع إلى «تعزيز المشاركة الحقيقية للأطفال واليافعين في جميع المجالات».

حقوق

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في تصريح لها بمناسبة «يوم الطفل الإماراتي»، أن حقوق الأطفال في دولة الإمارات من القضايا الرئيسة، ويتم التعامل معها وفق أرقى الممارسات الدولية المتعارف عليها.

وقالت سموها إن الطفل في المجتمع الإماراتي يحظى بكل الرعاية والاهتمام، وذلك بتوجيهات من القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأضافت سموها إن ما يميز مسألة رعاية الأطفال وضمان حقوقهم في دولة الإمارات أنها لا ترتبط بمبادرات أو خطط آنية، بقدر ما هي تجسيد لرؤية ثاقبة وإيمان راسخ بضرورة إيلاء هذه الفئة من المجتمع كل الاهتمام.

تمكين

وقالت سموها إننا حين نتحدث عن حقوق الأطفال، فنحن نتحدث عن تمكينهم ومشاركتهم وتعزيز دورهم في المجتمع، وبذلك فإن إنشاء برلمان الطفل الإماراتي يستهدف توفير المنصة المناسبة لهم للتعبير عن أفكارهم وآرائهم.

وأوضحت سموها أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يعمل على التطوير الدائم لكافة الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالأطفال وحقوقهم، لمواكبة الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية.

وأكدت سموها حرص المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على تعزيز مشاركة الأطفال وتمكينهم.. كما أكدت أن دولة الإمارات تمتلك منظومة تشريعية متقدمة خاصة بحماية الأطفال، بدأت بقانون وديمة.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في ختام تصريحها إن مَن يهتم بالطفل اليوم يهتم بالوطن، ومستقبله.