صنّاع الأمل.. أبطال في الرعاية والتنمية والتعليم

المصدر: (دبي - البيان )

فيما تستعد مبادرة «صنّاع الأمل» لتتويج أبطال صناعة الأمل العرب في الـ20 من فبراير الجاري في دبي، وبعد أن استقبلت دورتها الثالثة أكثر من 92 ألف مشاركة من 38 دولة، تتوالى فصول القصص الملهمة التي ترشحت هذا العام لتقدم الوجوه المشرقة للعمل التطوعي والخيري والإنساني العربي في مختلف مسارات التنمية من البناء والتعليم والصحة والبيئة والإغاثة وتمكين المجتمع.

القصص التي بحثت مبادرة «صناع الأمل» التابعة لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن أبطالها في مختلف أرجاء الوطن العربي الكبير، تقدم اليوم نماذج تحتذى لأفراد أصبحوا منارات في مجتمعاتهم.