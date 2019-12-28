محمد بن راشد: إذا خاف الحاكم من شعبه فلابد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الحاكم إذا خاف من شعبه فلابد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده.

ولفت سموه إلى أن حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر وآمالهم تتبخر بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه، مشيراً سموه إلى أن الخليفة العادل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، كان يخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها يوم القيامة.

وقال سموه في تدوينة بحسابه على تويتر عبر وسم #علمتني_الحياة: «علمتني الحياة أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يخاف..

كان يخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها.. نرى اليوم حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر.. وآمالهم تتبخر.. بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه.. علمتني الحياة إذا خاف حاكم من شعبه فلا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده».

وقال شباب مواطنون وعرب: إن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعد رسالة لكل الشباب وأصحاب القرار لكي يعملوا بحسّ المسؤولية، وأن يخلصوا في عملهم بالتواصل المباشر مع شعوبهم وخاصة الشباب ومخاطبتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وطموحاتهم لفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم التي تتيح لهم المشاركة بفاعلية في تحقيق التنمية والنهضة لدولهم.

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