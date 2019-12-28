شباب مواطنون: قائد يعرف قيمة المسؤولية

المصدر: العين- جميلة إسماعيل. رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

قال شباب مواطنون، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعرف قيمة المسؤولية،.

وكلماته رسالة لكل الشباب وأصحاب القرار لكي يعملوا بحس المسؤولية.

وأن يخلصوا في عملهم، والتواصل المباشر مع شعوبهم وخاصة الشباب ومخاطبتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وطموحاتهم لفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم التي تتيح لهم المشاركة بفعالية في تحقيق التنمية والنهضة لدولهم.

قال المهندس جابر بطي الأحبابي: «من الصعب الحديث عن مدى اهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بفئة الشباب.

فهي قيادة حكيمة تؤكد دائما على أننا أبناء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،ونحن مستقبل بلدنا، ونحن الذين نُمثل وطننا الغالي في مختلف المحافل بكل كفاءة واقتدار وجدارة».

وأضاف الأحبابي: «إن دولتنا الغالية تولي فئة الشباب اهتماما كبيرا ودعما لا حد له، باعتبارهم طاقة خلاقة ومحركا فاعلا لمسيرة التنمية، وهم عماد نهضة الوطن وحاضره ومستقبله.

وسنحرص نحن الشباب دائما وأبدا على تسخير أفكارنا وطموحاتنا وتطلعاتنا لما فيه خير دولتنا، وتحقيق صالحها وارتقائها عالميا».

استثمار

وأوضح ناصر البلوشي أن القيادة الرشيدة تجتهد في تحقيق الاستثمار في طاقات الشباب، وتمكينهم في شتى المجالات، والحرص في الوقت ذاته على تطوير برامج ومبادرات ومشروعات عمل مع الشباب في شتى الميادين.

نهج

أكدت إيمان درويش الهياس، أن حرص قيادتنا الرشيدة نجح في تحويل قيم ومبادئ ديننا الحنيف إلى نهج حياة لتفعيل دور الشباب في عالمنا العربي، الذي يمثل أغلى ثروة يمكن أن تمتلكها أي دولة والاستفادة من قدراتهم لصناعة مستقبل دولهم التي تضع عليهم آمالاً كبيرة.

وأن اهتمام قيادتنا برفع جودة الحياة لشعوب العالم ليس وليد الصدفة، ولكنه نهج رسخه المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، حيث تعبر كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن حكمة جميلة من قائد يعرف قيمة المسؤولية ويؤمن بدور الشباب

دعم

وأكدت سهيلة مبارك الوالي ينطلق شباب الإمارات نحو آفاق المستقبل بفضل دعم ومبادرات القيادة الرشيدة للمساهمة في نهضة دولة الإمارات ورفع رايتها.

ونحن دائماً نكرر «الحمد لله على نعمة الإمارات والقيادة الحكيمة التي وهبها الله لنا»، حيث أولت حكومة دولة الإمارات أهمية كبيرة للشباب ومكنتهم ليكونوا قادة المستقبل، وتحمل المسؤولية.

حيث تتوالى المبادرات والمشاريع الشبابية يوماً بعد يوم، وصولاً لاختيار معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.

