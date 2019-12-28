محمد بن راشد: حياة الملايين مـن الشـباب العــربي تتعثر بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الحاكم إذا خاف من شعبه فلا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده.

مشيراً سموه إلى أن الخليفة العادل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، كان يخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها يوم القيامة.

ولفت سموه إلى أن حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر وآمالهم تتبخر بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه.

وقال سموه في تدوينة بحسابه على تويتر عبر وسم #علمتني_الحياة: «علمتني الحياة أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يخاف.. كان يخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها..

نرى اليوم حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر.. وآمالهم تتبخر.. بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه.. علمتني الحياة إذا خاف حاكم من شعبه فلا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده».

وعكست تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أكد فيها أهمية احتواء أحلام الشباب الإماراتي والعربي.

والمجهودات الكبيرة التي يبذلها سموه وحكومته لتمكين الشباب، عبر إطلاق المبادرات النوعية التي تهم الشباب العربي وتهتم بإمكاناتهم وقدراتهم.

وكان تعيين معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وهي في عمر 22 لتصبح أصغر وزيرة في العالم، وإنشاء مجلس الإمارات للشباب، ومراكز الشباب، والمؤسسة الاتحادية للشباب، ومركز الشباب العربي ومجلس الشباب السعودي الإماراتي، ضمن استراتيجية ورؤية الدولة لتمكين الشباب.

* عمر بن الخطاب كان يخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها

* سموه: إذا خاف الحاكم من شعبه خـاف الشعب على مستقبل بلاده