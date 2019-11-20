إطلاق جامعة محمد بن راشد للمعرفة والتنمية المستدامة

المصدر: دبي - وام

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، صباح أمس، إطلاق مشروع «جامعة محمد بن راشد للمعرفة والتنمية المستدامة»، الأولى من نوعها، من خلال توقيع خطاب النوايا بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، كما افتتح سموه فعاليات «قمة المعرفة 2019» بنسختها السادسة، وكرّم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وشهد الحفل عرضاً لأبرز نتائج «مؤشر المعرفة العالمي 2019»، الذي غطى نتائج 136 دولة، حيث تصدّرت الإمارات الدول العربية في مؤشر المعرفة العالمي، وحلت في المركز الـ19 عالمياً.

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