تسليط الضوء على تفعيل مشاركة الشباب

المصدر: دبي - البيان

ناقش المتحدثون في جلسة بعنوان «الشباب.. الحجر الأساس في التنمية المستدامة»، ضمن فعاليات اليوم الأول من النسخة السادسة لقمة المعرفة 2019، دور الشباب في إحداث التغيير الإيجابي، ومدى تأثرهم وتأثيرهم في مسيرة تحقيق التنمية المستدامة.

وشارك في الجلسة روز ماري مبابازي، وزيرة الشباب والثقافة في رواندا، وسعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، والدكتور ثابت النابلسي، الأمين العام لوزارة الشباب في الأردن، وبرينس أغباتا، العضو المنتدب لشركة كوليبا غانا، وسفير الشباب في منظمة (One Young World) العالمية، وتينزين سيلدون، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة Kinstep، وهي منصّة اجتماعية للتواصُل بين المهاجرين.

وتناول المتحدثون ضرورة العمل على مبادرات وبرامج على المستويات الوطنية التي تسهم في تطوير خبرات وقدرات الشباب، وصقل مهاراتهم للقيام بدور أكثر فاعلية في مسيرة تقدم وتطور وتحقيق مستهدفات التنمية في مجتمعاتهم.

وقال سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، إن دولة الإمارات محظوظة بقيادتها الرشيدة التي تؤمن بالتمكين الفعلي للشباب.

رؤية

واستعرض الدكتور ثابت النابلسي، الأمين العام لوزارة الشباب في الأردن، الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب في الأردن، التي تشكّل مسار عمل وخطة وطنية لتعزيز دور الشباب في تقدم المملكة، وقال: «تقوم هذه الاستراتيجية على 7 محاور رئيسة، هدفها في نهاية المطاف تسخير الإمكانات، وتمكين الشباب من الأدوات».