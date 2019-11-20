عرض إنجازات الفائزين بجائزة محمد بن راشد للمعرفة 2019

المصدر: دبي - وام

جمعت جلسة حوارية خلال «قمة المعرفة 2019» الفائزين الثلاثة بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لعام 2019.

وناقش الفائزون أهمية المعرفة لتحقيق الاستدامة وغرس معارف ومهارات المستقبل لدى الأطفال والكوادر البشرية وسبل التصدي للتحديات الناجمة عن الثورة الرقمية الراهنة والوتيرة المتسارعة لانتشار التقنيات الرقمية ومواضيع أخرى تعنى بشؤون الإنتاجية وسرعة الاستهلاك في ظل النمو السكاني المطرد.

وتحدث خلال الجلسة كل من خالد العنزي رئيس برنامج إدارة المعرفة رئيس مجلس الابتكار في شركة «أرامكو السعودية» الفائزة بالجائزة عن فئة المؤسسات والبروفيسورة تشانغ تشيو هونغ المدير التنفيذي للتخطيط في «المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة» الفائز عن فئة الحكومات وهينريك فون شيل مؤسس الجيل الرابع للصناعة والفائز بالجائزة عن فئة الأفراد.

وأدار الجلسة الدكتور ويسلي هاري مدير إدارة تنمية رأس المال البشري في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وتحدثت البروفيسورة تشانغ شيو حول المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة الذي يتبنى رسالة طموحة تندرج في إطار ثلاثة مقومات رئيسة وهي إلهام التعليم وتحويل عملية التعليم ودفع عجلة الأبحاث، مؤكدة أهمية دور المعلم المؤهل بأرقى الممارسات والقيم التعليمية في صقل إمكانات جيل جديد قادر على استشراف مستقبل مستدام.

كفاءات

وشددت على نوع الكفاءات الواجب عليهم امتلاكها وهي المعرفة الواسعة بشتى المواضيع والتخصصات العملية والبحثية ومهارات التفكير النقدي ومزايا التواصل الفعال والقيادة الحكيمة والقدرة على التفاعل الأكاديمي والبحثي.

ومن جانبه كشف هينريك فون شيل مؤسس الجيل الرابع للصناعة عن دور التطور المتسارع في شتى مفاصل حياتنا في تغيير مشهد كل ما يحيط بنا وأبرز بشكل مفصل بوادر نشوء الجيل الرابع للصناعة التي بدأت تبدو جلية منذ عام 2009 مع صعود دور الرقمنة وإنترنت الأشياء والتحليلات المتقدمة والحوسبة السحابية والواقع المعزز والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد في إطار دورة تطور استمرت حتى عام 2016.

وتطرق خالد العنزي رئيس برنامج إدارة المعرفة رئيس مجلس الابتكار في شركة أرامكو السعودية إلى إرث الشركة المعرفي الممتد على مدار 70 عاماً وحرصها منذ نشأتها على تعزيز المعارف والحفاظ عليها بوصفها المحرك الرئيس لنمو الكوادر البشرية وتطورها.