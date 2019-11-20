بحث استكشاف الفضاء لاستدامة الأرض

المصدر: دبي – البيان

استعرض كل من الدكتور محمد ناصر الأحبابي المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، وسيمونيتا دي بيبو مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، وآن هيل ميلاريسي المدير التنفيذي لمؤسسة Radiant Earth، موضوعات عدة تتمحور حول عمليات نشاطات الفضاء الدولية ومنها: استكشاف الفضاء من أجل استدامة الأرض، والحاجة إلى تشريعات عالمية تضمن استدامة الفضاء، والفضاء كأداة مهمة لمعالجة التحديات العالمية.

كما ناقشت تلوث الفضاء وأهمية إدراك التعامل مع هذه القضية ووضع قوانين دولية، إضافة إلى بناء منظومة شفافة وموثوقة لتسهيل أنشطة الفضاء التي تقوم بها دول العالم.

جاء ذلك ضمن جلسة حملت عنوان «الفضاء والاستدامة» والتي أقيمت خلال فعاليات اليوم الأول من قمة المعرفة 2019.

600 قمر

وخلال الجلسة، استعرضت آن هيل ميلاريسي أحدث التطورات في قطاع الفضاء والتكنولوجيا الحديثة والأقمار الصناعية التي يصل عددها إلى أكثر من 600 قمر صناعي، والتي ترسل للأرض صوراً من الفضاء الخارجي، تساعد في استشراف الكوارث الطبيعية، والأمراض المنتشرة، والمجسمات سريعة الهدم في حال حدوث الزلازل، وذلك بدقة تصل إلى 89%، عن طريق تعلم الآلات.

كما استعرضت سيمونيتا أبرز النشاطات الدولية التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة والتعاون الدولي، الذي من شأنه أن يرتقي بمنظومة قطاع الفضاء. كما تحدثت عن جهود المنظمة المستمرة في وضع أطر وتشريعات واضحة، ولاسيما في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الاستدامة طويلة الأجل لأنشطة الفضاء الخارجي التي تضعها المنظمة.

جهود

وسلط الدكتور محمد ناصر الأحبابي الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة في قطاع الفضاء والاستثمارات التي تصل قيمتها إلى 20 مليار درهم للارتقاء بكافة عمليات هذا القطاع، من البحوث والدراسات وبناء الكفاءات، ووضع التشريعات. كما نوه بعدد الاتفاقيات التي وقعتها الإمارات مع مختلف دول العالم لتوحيد الجهود ونشر الوعي بأهمية استكشاف الفضاء. واعتبر أن رحلة هزاع المنصوري قصة إلهام للشباب الإماراتي لأهمية المثابرة والعمل بجد.