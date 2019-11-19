محمـد بـن راشـد: نزرع الـورد فـي بلادنـا ونـشجع الفـن والتسامح وحـب الخير

المصدر: دبي - وام

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بجهود غرفة تجارة وصناعة دبي وفرق العمل التابعة لها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة الاقتصاد العالمي، والترويج لمدينة دبي كملتقى رحب لرجال المال والأعمال والفنانين والمثقفين والباحثين عن الاستقرار والعمل والمحبة والتآلف بين البشر.

وقال سموه: «نحن نزرع الورد في حدائق بلادنا، ونشجع على نشر وترسيخ ثقافة الفن والجمال وحب الخير والتسامح في مجتمعنا كي تظل دولتنا الحبيبة رمزاً للسلام والحضارة الإنسانية والثقافة.. بوركت جهود وسواعد وأفكار كل المبدعين والمهتمين بكل هذه القيم النبيلة».

جاء ذلك خلال تفقّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أمس، المعرض المصاحب للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في مدينة جميرا، كما استقبل سموه عدداً من الرؤساء ورؤساء الوزراء الأفارقة وكبار المسؤولين ورؤساء الوفود الأفريقية المشاركة.

المكاتب التمثيلية

واطلع سموه خلال جولته في أروقة المعرض الذي رافقه خلالها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دور المكاتب التمثيلية التي افتتحتها غرفة تجارة وصناعة دبي في عدد من العواصم والمدن الأفريقية والصين وأمريكا اللاتينية ودورها في الترويج لدولة الإمارات عموماً ودبي خاصة كمدينة تزخر بالإمكانات والتسهيلات اللوجستية والموقع المتميز والبيئة الحاضنة للأعمال التجارية والمالية والاستثمارات المجدية، وذلك من خلال أحد عشر مكتبا لغرفة دبي منتشرة في كينيا وإثيوبيا وموزمبيق وغانا والأرجنتين والبرازيل وبنما، إضافة إلى أربعة مكاتب في أذربيجان والهند ومكتبين في جمهورية الصين الشعبية في مدينتي شنغهاي وشينزن.

البرنامج التدريبي

وتعرف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته للمعرض على أهداف وأجندة البرنامج التدريبي المشترك بين دولة الإمارات وبعض الدول الأفريقية لتدريب الشباب، خاصة المبدعين منهم والذين يحملون أفكارا وابتكارات بناءة في مجال ريادة الأعمال.

ويهدف البرنامج الخاص بالشركات الناشئة إلى التعريف بالفرص التجارية الواعدة في دبي وآفاق التوسع الاستثماري في القارة السمراء أيضاً.



رافق سموه في الجولة ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك في دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وحمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي.

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في مدينة جميرا أمس، عدداً من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء وكبار المسؤولين الأفارقة ورؤساء الوفود الأفريقية المشاركة في المنتدى الأفريقي العالمي للأعمال الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس، حيث بحث سموه مع الضيوف سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الأفريقية في المجالات المختلفة بهدف مد جسور للتواصل بين الجانبين وبناء شراكات استثمارية واقتصادية واستغلال الفرص الواعدة المتاحة في الجانبين.

جسور التواصل

وفي هذا السياق استقبل سموه جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا المشارك في المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، حيث تجاذب سموه والرئيس الضيف أطراف الحديث حول سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وليبيريا، والبحث عن وسائل جديدة من أجل بناء جسور للتواصل بين الجانبين، وبناء شراكات استثمارية واقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إيمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي، حيث رحب سموه بالرئيس الضيف، مثمناً مشاركته في المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي على مدى يومين في مدينة جميرا.

واستعرض سموه ورئيس زيمبابوي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير وتوسيع آفاق التعاون فيما بينهما، خاصة في المجالات الاستثمارية المتنوعة التي تعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

كما استقبل سموه، كارلوس أغوستينو روزاريو رئيس وزراء موزمبيق، حيث تبادلا الحديث حول مستويات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في شتى الميادين، خاصة في قطاع الاستثمار والتبادل التجاري والاستثمار في البنى التحتية في موزمبيق.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور روهاكانا روغوندا رئيس وزراء جمهورية أوغندا، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والبحث عن آفاق جديدة لبناء شراكة استثمارية بين الجانبين، خاصة في قطاع البنى التحتية في أوغندا.

استكشاف الفرص

ورحب سموه بالمسؤولين والوفود الأفريقية التي تشارك في المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في دورته الخامسة، والتي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي لاستكشاف الإمكانات والفرص المتاحة في أفريقيا الغنية بالموارد الطبيعية، والتي يمكن الاستثمار فيها خاصة الزراعة والمعادن.

حضر اللقاءات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك في دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وحمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وأعضاء الوفود المرافقة للمسؤولين الأفارقة.