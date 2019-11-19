التقنيات الرقمية تعزز القدرات الاقتصادية الأفريقية

المصدر: دبي- البيان

سلط المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الضوء على عدد من المواضيع، أبرزها الأداء الحكومي في ظل التطور التكنولوجي في قطاع الأعمال ومستقبل المعاملات التجارية والاستثمارية في ظل استخدام الأموال الرقمية المشفرة، إضافة إلى ملف التحول الرقمي وتأثيره على دفع النمو في مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية التقنيات الرقمية في تحريك الأموال وتشجيع تدفقات الاستثمار ومنع الجرائم المالية حول العالم.

وشدد المشاركون على مساهمة التكنولوجيا الرقمية والحلول الابتكارية في تطوير الإمكانات الاقتصادية الأفريقية في ظل التحول الرقمي العالمي.

وخلال جلسة بعنوان «مستقبل المعاملات التجارية في إثيوبيا»، ناقش ميليس تاشو المستشار الاقتصادي في بنك إثيوبيا الوطني بمكتب رئيس الوزراء في إثيوبيا، وتيزيتا منجيشا تفيرا الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة مايشا في إثيوبيا مستقبل العملات الرقمية والحماية من المخاطر التي يمكن أن توفرها منصة «بلوك تشين».

وأجمع المشاركون على أن منصة «بلوك تشين» تتمتع بالأمان في ما يتعلق بمراقبة التعاملات المالية حول العالم، فضلاً عن كونها تمتاز بالشفافية في تحريك الأموال وتمنع الجرائم المالية مثل غسيل الأموال.

بوابات الدفع

وعلى صعيد التعاملات الرقمية، مثل استخدام عملة بيتكوين، أكد المتحدثون أن التعاملات المالية الذكية ستحقق سهولة كبيرة في الوصول إلى بوابات الدفع والمنتجات والسلع من جهة، وتسهم في سهولة تحريك انتقال الأموال بسهولة بين الأشخاص حول العالم.

وأشاروا إلى أن هذه التعاملات هي الأكثر نجاحاً في تحقيق الأهداف المالية ودفع عجلة الاقتصاد بشكل متسارع بأمان وثقة، لافتين إلى أهمية أن تراعي السياسات والتشريعات التكنولوجيا الرقمية المتسارعة.

على الجانب الآخر، تناولت جلسة «إعادة التفكير في عمل الحكومة- العمل مع الحرس الجديد» منظور الشباب في كيفية التعامل مع خطط واستراتيجيات القطاع الحكومي، ودمج القطاع الخاص في الأعمال لتحريك عجلة الاقتصادات في دول إفريقيا، وأهمية استخدام التقنيات الرقمية والتعاون مع رواد الأعمال للارتقاء بعمل حكوماتهم وازدهار بلدانهم.

وشارك في الجلسة كل من إينيسنت موهيزي الرئيس التنفيذي لهيئة مجتمع المعلومات الراوندية في رواندا، ودايفيد فرانسيس وزير دولة جمهورية سيراليون، ومارك أوكويي مفوض التخطيط الاقتصادي لحكومة ولاية أنامبارا في نيجيريا.

دمج التكنولوجيا

وتناول المتحدثون تجاربهم الخاصة في العمل الحكومي والخاص، حيث أشاروا إلى أن الخبرات المتراكمة من العمل في الحكومة أثرت عملهم في القطاع الخاص وفي مناصبهم القيادية، وأشاروا أيضاً إلى أن الحكومات في إفريقيا والعالم بدأت في دمج التكنولوجيا والاعتماد عليها بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث كانت أبرز تلك الجهود في تطوير تطبيقات الهواتف الذكية لإنجاز المعاملات الحكومية.

ناقشت كذلك جلسة «إعادة التفكير في المستقبل – عالم التحول الرقمي» مساهمة التكنولوجيا الرقمية والحلول الابتكارية في تطوير الإمكانات الاقتصادية الإفريقية.

دعم التنافسية

وأوضح المتحدث لورين غاماروف الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لمؤسسة سينتبي جنوب إفريقيا، إن التكنولوجيا الرقمية أسهمت في الوصول إلى الأسواق وأتاحت للشركات تسريع وتيرة تقدمها في جميع المجالات بدءاً من الزراعة، ووصولاً إلى التعليم والرعاية الصحية. وفي الوقت نفسه، غيرت التكنولوجيا قواعد اللعبة من حيث قدرة الدول على تحقيق النمو وقدرة الشركات على المنافسة عالمياً.

كما بحثت الجلسة الإمكانات والمنهجيات الجديدة اللازمة لإحداث تطور في مجال التكنولوجيا الرقمية حيث أكد غاماروف أن عملة البيتكوين ترسخ نظاماً جديداً وفعالاً يمكن للبنوك والحكومات والسلطات الضريبية في إفريقيا استخدامه بأمان، بالإضافة إلى ذلك يوفر «بلوك تشين» دفتر حسابات واحداً أفضل من دفاتر الحسابات المنفصلة للشركات، حيث تمنع تقنية البلوك تشين عمليات الاحتيال لأنه من المستحيل مع تلك التقنية إخفاء المعاملات.