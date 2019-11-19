«غرفة دبي» تربط الشركات بالمستثمرين في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي – البيان

أعلن «إكسبو 2020 دبي» إطلاق شراكة رسمية مع غرفة تجارة وصناعة دبي التي تعمل على إتاحة فرص جديدة للشركات المحلية والدولية والاضطلاع بدور محوري في إنشاء روابط تعاون جديدة بين مجتمعات الأعمال المحلية والعالمية.

وستمثل غرفة دبي، شريك قطاع الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي، مجتمع الأعمال المحلي وتدعمه في إكسبو 2020، الحدث الأروع في العالم لعرض نبوغ البشرية وإنجازاتها، الأمر الذي سيساهم في ربط هذا القطاع بالشركات والمبتكرين والمستثمرين وغرف التجارة من شتى بلدان العالم لفتح آفاق جديدة للنجاح التجاري على المدى الطويل.

ووقعت الشراكة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، مع حمد بوعميم، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة دبي، على هامش منتدى الأعمال العالمي.

فرصة استثنائية

وقالت معالي ريم الهاشمي: «تتميز دبي بكونها لا تبعد إلا ثماني ساعات بالطائرة عن ثلثي سكان العالم، وتمثل استضافة إكسبو 2020 على أرضها فرصة استثنائية لربط العالم وتسهيل التعاون عبر الحدود.

لطالما اضطلعت غرفة دبي بدور أساسي في تعزيز مزايا ممارسة الأعمال التجارية داخل دبي ومعها، ويمكنها الآن بفضل هذا التعاون أن تنقل دبي ودولة الإمارات إلى مستوى جديد من النجاح التجاري».

وستوفر هذه الشراكة فرصاً لمجتمعات الأعمال المحلية والدولية للتواصل والتعاون.

وخلال إكسبو 2020، ستستضيف غرفة دبي المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، ومنتدى الأعمال لدول أمريكا اللاتينية، وأول منتدى أعمال عالمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، فضلاً عن عدد من مؤتمرات القمة والمؤتمرات الاستثمارية الأخرى، بما في ذلك المؤتمر العالمي لغرف التجارة، والقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وقمة البيع بالتجزئة 2020، ومركز غرفة دبي للشركات الناشئة، ومؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية وسيقام هذان المؤتمران في مركز دبي للمعارض الموجود في موقع إكسبو 2020 دبي.

تحفيز النمو

وقال حمد بوعميم: «إكسبو 2020 وغرفة دبي شريكان طبيعيان في مهمة تحفيز النمو الاقتصادي في دبي والإمارات العربية المتحدة. ويمكن للشبكة الدولية وقاعدة البيانات الهائلة التي تملكها غرفة دبي المساهمة في إنشاء روابط قيمة ومفيدة لمجتمعات الأعمال المحلية والدولية خلال الأشهر الستة لإكسبو الدولي المقبل».

وأضاف:«سيكون إكسبو 2020 منصة مهمة لنا لتحقيق هدفنا المتمثل في تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة تجارية عالمية متميزة».

وأضاف بوعميم: «نتطلع بثقة وتفاؤل إلى هذه الشراكة البناءة مع إكسبو، وإلى العمل معاً من أجل تكريس حضور ومكانة دولة الإمارات على خارطة الأعمال العالمية.

وسننظم خلال إكسبو 33 فعالية رئيسية منها ثلاثة منتديات عالمية للأعمال هي: المنتدى الأفريقي، ومنتدى أمريكا اللاتينية، كما يسرني الإعلان عن تنظيم منتدى الأعمال لدول الآسيان للمرة الأولى، انطلاقاً من حرصنا على تعزيز وتطوير علاقات التجارة والأعمال مع شركائنا في القارة الآسيوية».

بزنس كونيكت

وعلى مدى 173 يوما، من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 إبريل 2021، ستكون غرفة تجارة وصناعة دبي حاضرة في مركز «بزنس كونيكت» في موقع إكسبو 2020، وهو مكان مخصص لاستضافة غرف التجارة والكيانات المساعدة في الأعمال التجارية من أنحاء العالم، فضلاً عن شركات الاستثمار وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، وميسري الأعمال الآخرين الذين يساعدون في تعزيز الاتصال والتعاون عبر الحدود.

وسيستمر الدعم الذي تقدمه غرفة دبي لفترة طويلة بعد إسدال الستار على إكسبو 2020، في دستركت 2020، المجتمع الحضري الذي سيمثل الإرث العمراني للحدث الدولي والذي سيتبنى حلولاً تقنية ذكية وممارسات مستدامة لإتاحة مناخ أعمال مثالي قائم على الابتكار.