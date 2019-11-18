540 وظيفة للمواطنين في التأمين خلال السنوات الـ3 المقبلة

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أكد إبراهيم الزعابي، المدير العام لهيئة التأمين: «إن الهيئة تعمل على توفير نحو 540 وظيفة للمواطنين في قطاع التأمين خلال السنوات الـ 3 المقبلة، وذلك انطلاقاً من القرارات الاستراتيجية الـ 10 التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً لدعم ملف التوطين.

وأضاف الزعابي في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر الجمعية للدولية لمشرفي التأمين: «إن العام الماضي شهد نمواً في أعداد المواطنين بنسبة 21% مع استقطاب نحو 228 مواطناً إلى قطاع التأمين، وهو أكبر رقم مسجل في عملية توظيف المواطنين طوال السنوات الماضية ليصل إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع إلى 1317 مواطناً بنهاية 2018».

استراتيجيات

وأوضح: «إن نسبة التوطين في قطاع التأمين حالياً تقدر بنحو 12% ومن المتوقع زيادتها بنحو كبير في الفترة المقبلة بفضل خطط واستراتيجيات ومبادرات الهيئة، والتي شملت التدريب في مجالات علوم التأمين ومكافحة الجرائم المالية والعلوم الاكتوارية، حيث وضعت الهيئة خطة لتنفيذ هذه المبادرات، بالتعاون مع أفضل المعاهد العالمية في التأمين، من أجل جذب المواطنين، والعمل على تدريبهم، وبشكل مجاني».

وأكد الزعابي أن استراتيجية التوطين في الهيئة ذات نظرة شمولية وبعيدة المدى، ولا تسعى فقط لزيادة أعداد المواطنين، بل أيضاً تستهدف تخريج أجيال من المواطنين المتخصصين والمحترفين، ليشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل التأميني.

وأوضح أن الهيئة تركز على توطين الوظائف المتخصصة مثل خبراء رياضات التأمين، (الاكتواريين)، وضابط الامتثال، وضابط غسل الأموال، وقانونيين متخصصين في التأمين التقليدي والتكافلي، وموظفين متخصصين في التأمين التكافلي العام، وموظفين متخصصين في التأمين التكافلي العائلي، ومراقبين شرعيين بشركات التأمين التكافلي، وموظفي ومديري أقسام إعادة التأمين، ومديري المخاطر، وموظفي المراجعة الداخلية في الشركات، وخبراء الكشف وتقدير الأضرار، وموظفي الشكاوى.

تدريب

وأكد أن الهيئة تنسق مع كلية التقنية العليا، لإنشاء قسم لعلوم التأمين، وتم تطوير نظام تعليم هجين بالتعاون بين الكلية ومعهد التأمين القانوني البريطاني، والذي يساعد على تخريج طلاب حاصلين على شهادات أكاديمية، وشهادات مهنية في الوقت نفسه، إضافة إلى إعداد برامج تدريبية متخصصة للمواطنين، تستهدف القيادات، من أجل وضع خطة إحلال واضحة للقيادات والمهن التخصيصية في التأمين.

وذكر أن مبادرات التدريب المجاني للمواطنين، التي أطلقتها الهيئة العام الماضي أسهمت في زيادة أعداد المواطنين في المهن التخصصية، حيث تم تدريب 1136 من الكوادر البشرية المواطنة عبر 70 برنامجاً تدريبياً في النصف الأول 2019 من مبادرة «مهاراتي»، و39 متدرباً اكتوارياً، و25 متدرباً في مواجهة الجرائم المالية، و15 متدرباً من برنامج قادة المستقبل، و26 متدرباً من برنامج دبلوم الابتكار.

مهن تخصصية

وتولي هيئة التأمين أهمية لتوظيف المواطنين في المهن التخصصية والقيادية في شركات التأمين، ويلاحظ ذلك من خلال زيادة أعداد المواطنين في المهن التخصصية والفنية والقيادية، حيث وضعت هيئة التأمين أولويات لبعض الوظائف في التوطين، ومنها: وصول عدد موظفي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى 43 مواطناً.

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