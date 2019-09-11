«البيان» تعلن مسحاً سنوياً شاملاً للتوطين

المصدر: دبي - رامي سميح

إيماناً بدورها الوطني والرقابي، تعلن «البيان» مسحاً سنوياً شاملاً لنسبة التوطين في الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية والشركات شبه الحكومية والمجموعات الكبرى، بعد أن أحدث المسح الذي نشرته أمس عن نسب التوطين في 74 شركة مدرجة صدى إيجابياً واسعاً على المستويين الرسمي والشعبي.

ويأتي هذا الالتزام انسجاماً مع رسالة الموسم الجديد التي شدد فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أولوية قضية التوطين في الأجندة الوطنية.

ورصدت «البيان» تفاعلاً إيجابياً مع المسح باعتباره تحفيزاً للشركات التي سجلت مستويات مرتفعة في التوطين والانتقال إلى مستويات أعلى، واستنهاض للشركات التي سجلت معدلات متدنية للتحرك. كما يمثل المسح بداية قاعدة بيانات شفافة في تلك الشركات التي تزيد القيمة السوقية لأسهمها على 900 مليار درهم.

وإلى جانب المسح تعتزم «البيان» تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الملف، ونشر الوعي بضرورة تبني هذه القضية باعتبارها وطنية وليست تجارية، كما يهدف إلى التحفيز برفع معدلات التوطين. وسيعتمد المسح بشكل أساسي على نتائج وإحصائيات دقيقة تنشرها الشركات المدرجة في تقاريرها للحوكمة مع نهاية كل عام، وعلى بيانات تستقيها «البيان» من مصادرها ومن مراكز الإحصاء في الدولة.

في ملف البيان المخصص لــ "«التوطين" تبرز الكثير من العناوين لعل أبرزها مايلي :

الرؤيــة والتأهيـل والانضباط

مسح «البيان» يكشف أكثر وأقل الشركات المدرجة توطيناً

تشريعات وإجراءات محفزة لدعم التوطين بمختلف المجالات

5 أسباب وراء تدني نسبة المواطنين في المدارس الخاصة 5

«التقنية العليا» تعد الطلبة لتمكينهم للعمل في القطاع الخاص

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-09-10-1.3645648

حرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة بنظام " بي دي إف " ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا