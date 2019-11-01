المصدر: دبي ـ البيان

استعرض منتدى «إنسياد للقيادة» الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي واتحاد خريجي كلية «إنسياد» لإدارة الأعمال العالمية في الإمارات للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آفاق التطوير من منظور إماراتي هدفه خدمة المنطقة والإسهام في بناء مستقبل أفضل للعالم.

وأكدت منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت بيئة إبداعية تحفز النمو والازدهار وإطلاق الطاقات المبدعة، كما حولت دبي وجهة رئيسة للمواهب.

وأضافت أن دبي تخطو نحو المستقبل بمبادرات وخطط ومشاريع نوعية تدعم بيئة الإبداع التي أسستها الإمارة منذ عقود.

وأكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجـــلس الإدارة الرئيس التنــفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، في الكلمة الرئيسية للمنتدى، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وضع خارطة طريق واضحة المعالم لمنظومة تطوير تشارك بها الإمارات في صياغة مستقبل العالم.

مسؤولون: رؤية محمد بن راشد ترسخ نهج الإبداع «منتدى إنسياد»: الإمارات تقود جهود بناء مستقبل أفضل للعالم .



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