المنصوري والنيادي يصلان اليوم إلى أرض الوطن

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

يصل إلى أرض الوطن، اليوم، رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، قادمين من العاصمة الروسية موسكو، بعد الانتهاء من الرحلة الناجحة لمحطة الفضاء الدولية، التي استمرت 8 أيام، أجرى خلالها العديد من التجارب والأبحاث.

وخضع المنصوري بعد عودته للأرض الخميس الماضي، لمجموعة من الاختبارات والفحوص الطبية الدقيقة.

وانتهت أمس الجمعة جميع الاختبارات والفحوص الطبية، التي جرت لرائد الفضاء هزاع المنصوري، في مركز «يوري غاغارين» لتدريب رواد الفضاء، فيما شارك المنصوري في 16 تجربة علمية قبل وبعد وأثناء المهمة، بينها 6 تجارب أجريت على متن محطة الفضاء الدولية في بيئة منعدمة الجاذبية تقريباً، وذلك بمشاركة وكالات الفضاء العالمية.

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