تلفزيون دبي يواكب عودة المنصوري إلى الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

تتويجاً لمواكبة تلفزيون دبي لانطلاق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري كأول رائد فضاء عربي إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، أعلن تلفزيون دبي عن تغطيته الإعلامية لعودة رائد الفضاء الإماراتي إلى أرض الوطن عقب مهمة علمية ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك عبر البث التلفزيوني المباشر إضافة إلى مواكبته الرقمية المباشرة.

ويعود رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى دولة الإمارات بعد أن أتم بنجاح مهمته العلمية على متن محطة الفضاء الدولية واستكمل الفحوصات والدراسات الطبية المقررة لهذه المهمة.

ريادة إعلامية

وتوجه أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، بالشكر إلى فرق العمل الإعلامية والفنية في مركز الأخبار وتلفزيون دبي، على جهودهم في مواكبة رحلة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري العلمية، محققين بذلك سبقاً إعلامياً على مستوى القنوات التلفزيونية المحلية والإقليمية، تأكيداً على الدور الريادي لتلفزيون دبي والتزامه الدائم وتماشي قنواته المتعددة مع رؤية الإمارات العربية المتحدة واهتمامها بعلوم الفضاء والفلك، كذلك مواكبة الحراك العلمي والثقافي والاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أحمد سعيد المنصوري، إن فرق العمل في مركز الأخبار وتلفزيون دبي، بدأت في التحضير للعمل على مواكبة انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، تحقيقاً لطموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ الإعلان الرسمي عن اسمي رائدي الفضاء المرشحين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، وذلك بالتنسيق مع الزملاء في مركز محمد بن راشد آل مكتوم للفضاء، لوضع خطة التغطية وتوزيع التكليفات على فرق العمل بما في ذلك المراسلون في الخارج، بالإضافة إلى إتمام جميع الحجوزات الفنية والترتيبات اللوجستية على أرض الحدث في مرحلتي الانطلاق والعودة إلى الأرض، وصولاً إلى عودته إلى أرض الوطن واستقباله الرسمي والشعبي.

وجدد المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، التذكير باهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بعلوم الفلك والفضاء منذ سبعينيات القرن الماضي عندما التقى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع فريق وكالة «ناسا» المسؤول عن رحلة «أبولو» إلى القمر، حيث كان هذا اللقاء حافزاً لتوجيه اهتمام الإمارات بالفضاء منذ ثلاثة عقود، بداية من تأسيس شركة الثريا للاتصالات في العام 1997، وشركة الاتصالات الفضائية «ياه سات» في العام 2007، مروراً بإنشاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة، بهدف تعزيز علوم الفضاء والأبحاث العلمية في دولة الإمارات العربية والمنطقة، حيث عملت هذه للمؤسسة منذ فبراير 2006 وحتى أبريل 2015 قبل دمجها مع «مركز محمد بن راشد للفضاء»، وصولاً إلى العام 2014 وتأسيس وكالة الإمارات للفضاء بهدف تطوير قطاع الفضاء على مستوى الدولة.

مراسم الاستقبال

وقال علي عبيد الهاملي، مدير مركز الأخبار في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام: «بعد التغطية الكبيرة والشاملة التي قام بها مركز الأخبار التابع لقطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام لرحلة هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، إلى المحطة الدولية وعودته إلى الأرض خلال الفترة الماضية، سيقوم المركز اليوم بتغطية رجوعه إلى أرض الوطن.

بداية من الساعة: 16:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 12:00 بتوقيت غرينتش، من استوديو مركز الأخبار بمدينة دبي للإعلام، حيث سيتم تقديم ملخص لأهم مراحل الرحلة، بداية من الاستعدادات التي سبقتها، وانتهاء بعودة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى الأرض سالماً، وأهم التجارب التي أجراها في المحطة الدولية، وذلك من خلال تقارير ميدانية، وأخرى بتقنية (هولوغرام) والواقع الافتراضي».

وأكد مدير مركز الأخبار، أنه سيتم استضافة مختصين من مركز محمد بن راشد للفضاء لإلقاء الضوء على أهم تفاصيل الرحلة ومحطاتها، والخطط المستقبلية لما بعد رحلة هزاع المنصوري إلى الفضاء، كما سيتم نقل وصول رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى مطار أبوظبي الدولي، ومراسم الاستقبال الرسمية والشعبية التي ستقام له، والمؤتمر الصحفي الذي سيجريه بعد الوصول إلى أرض الوطن.

سيشترك في نقل الوصول مجموعة من مذيعي ومراسلي مراكز الأخبار وكوادره المتخصصة التي انفردت بنقل هذا الحدث الوطني الكبير وتابعت مراحله كلها، وقدمته للمشاهدين في دولة الإمارات العربية والوطن العربي والعالم على النحو المبهر الذي شهد له الجميع بالتميز، في الوقت الذي نالت رحلة أول رائد فضاء عربي إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، متابعة رقمية عالية، عبر المنصات الرقمية التابعة لتلفزيون دبي ومؤسسة دبي للإعلام، كذلك عبر الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الرقمية وأنظمة الهواتف الذكية.