مسح «البيان» يكشف أكثر وأقل الشركات المدرجة توطيناً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

احتلت شركات «أدنوك للتوزيع» (74%) وأبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» (65%) و«سوق دبي المالي» (58%) و«اتصالات» (47%) و»تبريد» (39%)، و«دو» (34٪)، موقع الصدارة باعتبارها أكثر الشركات توظيفاً للمواطنين، فيما لم توظف ثلاث شركات أي مواطنين وسجلت 6 شركات نسبة أقل من 1%، وفق مسح أجراه «البيان الاقتصادي» استناداً لتقارير حوكمة الشركات عن العام 2018.

وشمل المسح 74 شركة مدرجة أعلنت عن تقاريرها للحوكمة على الموقع الإلكتروني لسوقي دبي وأبوظبي الماليين، فيما لم تعلن باقي الشركات عن تقاريرها للحوكمة أو لم تفصح عن نسب التوطين في تقاريرها في مخالفة لتعليمات هيئة الأوراق المالية، وكذلك البنوك لا تعلن تقارير للحوكمة، إذ تخضع لرقابة المصرف المركزي.

وجاءت شركة «أدنوك للتوزيع» في المرتبة الأولى بنسبة توطين بلغت 74% في المراكز الخاضعة للتوطين، مشيرة إلى أنها تقوم بتعيين الموظفين من مواطني الدولة بصفة متدربين في مختلف دوائر الشركة، لتمكينهم من استكمال برامج تطويرهم المهني بنجاح.

وفى المركز الثاني جاءت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بنسبة 65%، ثم «سوق دبي المالي» بنسبة توطين بلغت 58%، ثم مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بنسبة 47% من مجمل وظائف الشركة، وتقول الشركة إنها تحرص دوماً على وضع عملية التوطين على رأس أولوياتها.

وحلت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» في المرتبة الخامسة بنسبة 39%، ثم الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بنسبة 34%، مشيرة إلى أن مجلس إدارتها حرص على استقطاب المواهب الإماراتية الشابة المتميزة، بما أسهم في تحقيق مستهدفات التوطين ضمن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وجاءت «أرابتك القابضة» في المركز السابع بنسبة توطين بلغت 32.3%، مشيرة إلى أنها تقوم بتطبيق سياسات واستراتيجية للتوطين بهدف تعزيز النسبة وتحسينها خلال العام الجاري، ثم «الدار» بنسبة 28.2%، يليها «الخليج للمشاريع الطبية» بنسبة 23.5%.

وسجلت شركات التأمين نسباً منفاوتة، وجاء في مقدمتها «أبوظبي الوطنية للتكافل» بنسبة 17.1%، ثم «الفجيرة الوطنية للتأمين» بنسبة 15%، و«العين الأهلية للتأمين» بنسبة 14.7% وأبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» بنسبة 12.2% و«أورينت يو ان بي تكافل» 12% و«أورينت للتأمين» 12% و«الوثبة للتأمين» 12% و«دار التأمين» 12%.

وحل في المركز 25 شركة «أم القيوين للاستثمارات العامة» بنسبة 10% وتشير الشركة إلى أنها تجري استكمال النسبة المطولة للتوطين البالغة 18% من إجمالي عدد الموظفين حسب قوانين الدولة وقرار مجلس الوزراء، فيما بلغت نسبة التوطين في شركة «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» نحو 6% وتؤكد الشركة أنها حققت النقاط المستهدفة من قبل هيئة التأمين والمحددة بواقع 38 نقطة.

وبلغت نسبة التوطين في شركة «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض» 4%، وتؤكد الشركة أنها تعمل على تشجيع الكادر المواطن على العمل، وذلك بتخصيص كادر خاص بالمواطنين يشمل الراتب الجيد وامتيازات خاصة، كما تقوم الشركة بالعمل مع كليات التقنية العليا والمؤسسات التعليمية بتدريب المواطنين بالشركة.

وجاءت 18 شركة بنسب أقل من 4% على رأسها «الخليج الاستثماري» بنسبة 3.3% و«فودكو القابضة» بنسبة 3.1% و«الصقر للتأمين» بنسبة 2.7% و«أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 2% و«الخزنة للتأمين» بنسبة 1.7% و«دبي للمرطبات» بنسبة 1.5% و«تكافل الإمارات» بنسبة 1.3%.

وجاءت شركات «داماك» و«الأسمنت الوطنية» و«سيراميك رأس الخيمة» و«أرامكس» و«دريك آند سكل» و«يونيكاي للأغذية» بنسب أقل من 1% حيث بلغت 0.8% و0.75% و0.4% و0.27% و0.22% و0.003% على التوالي.

وسجلت شركات «الرمز كوربوريشن» و«إشراق للاستثمار» و«مجموعة الشارقة» العلامة صفر وفقاً لبياناتها إلى الأسواق المالية.