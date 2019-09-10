«التقنية العليا» تعد الطلبة لتمكينهم للعمل في القطاع الخاص

المصدر: دبي - البيان

أكد الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أهمية إعداد الطلبة لتمكينهم بالمعرفة والمهارات لإثبات ذاتهم في سوق العمل، وخاصة القطاع الخاص، حيث إن الكليات لديها خطط عديدة لجعل الطلبة الملتحقين بها خياراً أول لمؤسسات العمل، مشيراً كذلك إلى دعم الكليات لتوظيف خريجها من خلال عدة مبادرات أبرزها مبادرة «سند» المتميزة التي استهدفت الخريجين الجدد لتمكينهم من الحصول على شهادة خبرة تدعم توظيفهم ومنحهم أولوية للتوظيف في الكليات، منوهاً إلى أن كل هذه الجهود والإنجازات تهدف لدعم ملف التوطين بالدولة الذي يمثل مسؤولية وأولوية لدى الكليات وأحد أهم أهدافها الاستراتيجية ضمن خطة «الجيل الرابع» تحت شعار «ما بعد التوظيف».

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور الشامسي مع نحو 1000 من الطالبات الجدد بكليات التقنية العليا بأبوظبي بحضور الدكتورة عائشة بوشليبي مدير كليات التقنية بأبوظبي، وذلك ضمن سلسلة زيارات الشامسي الميدانية لمختلف فروع الكليات.