نموذج يُحتذى.. 88 % التوطين في جمارك دبي و100 % في التفتيش

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أكد محمد الغفاري، مدير إدارة الموارد البشرية في جمارك دبي، أن نسبة التوطين في الجمارك حالياً وصلت إلى 88%، بينما تستهدف الدائرة الوصول إلى 90% بحلول عام 2020، مشيراً إلى أن جميع العاملين في مجال التفتيش الجمركي هم من المواطنين وهو الكادر الأعلى وظيفياً ويشكلون نحو 46% من إجمالي عدد موظفي جمارك دبي.

وأضاف الغفاري أن جمارك دبي تحرص ضمن استراتيجيتها على تأهيل كافة الكوادر البشرية وفق التوجهات العالمية المتسارعة والاستفادة من مختلف الأدوات التكنولوجية وتوظيفها لتطوير الموارد البشرية كونه العنصر الأهم في عملية التنمية، مشيراً إلى أن بيئة عمل الدائرة تركز على الكوادر المواطنة ذات الخبرة والمهنية العالية لرفع عدد المواطنين من أصحاب الخبرات المتراكمة في العمل الجمركي، والاستفادة منهم في برامج التدريب والتأهيل للموظفين الجدد.

خطة توطين

وقال محمد الغفاري إن جمارك دبي تعتمد على خطة للتوطين من خلال التنسيق المستمر مع الجامعات والكليات ودائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، مع تطبيق خطة الإحلال الداخلي والخارجي وقياس الأداء الفعلي لتطبيق الخطة على مدار العام.

وأوضح أن الدائرة اعتمدت مبادرة مرنة للتوظيف وهي «مبادرة توظيف اليوم الواحد» والتي تم تطبيقها في معرض الوظائف هذا العام، وذلك لدعم رؤية الإمارات 2021 والتي تسعى فيها الدولة إلى تصدر المراكز الأولى عالمياً في مؤشرات التنافسية، حيث يتم التركيز هذا العام على استقطاب المواطنين الباحثين عن العمل من المبدعين والمبتكرين، وذوي الخبرات التقنية والمهنية إضافة إلى الخريجين الجدد.

تطوير الكوادر

وأضاف أن الدائرة تعمل على تطوير الكوادر البشرية في مجالات القيادة والإدارة بكل الوسائل التي تتوافق مع استراتيجية الدولة في تنمية مهارات الشباب لإعداد جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية الشاملة، وتنفيذ «برنامج إعداد القادة»، وهو أحد الوسائل التي اعتمدته الدائرة كمنهج عمل منذ ثلاث سنوات لتمكين الموظفين وتطوير مهاراتهم لتأسيس قادة مبدعين، وبلغ عدد الخريجين المستفيدين من البرنامج منذ انطلاقته حتى الدفعة الثالثة 129 موظفاً وموظفة.

بالإضافة إلى البرنامج الأكاديمي لبكالوريوس متخصص في سلسلة الإمداد والجمارك واللوجستيات، الذي يوفر مساقات تعليمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم، ومنظمة الجمارك العالمية، وبمقتضاه يتمكن الطالب والدارس من الإلمام بهذا التخصص، بما يحقق له الاستفادة في حياته العملية، وأيضاً برنامج الدبلوم المهني للتحقيق الجمركي الذي يهدف إلى تأهيل المفتشين وتزويدهم بالمعلومات الأساسية المرتبطة بمفاهيم وإجراءات التفتيش والتحقيق في المجال الجمركي، مع إكسابهم المهارات اللازمة للقيام بمهام عملهم، وفق أفضل الممارسات الممكنة.

برنامج

وأطلقت الدائرة برنامج «المدرب الجمركي المحترف» والذي يختص ببناء القدرات والمهارات المتميزة، ويهدف إلى تأهيل مدربين داخليين من أصحاب الخبرات العملية بمختلف المواقع والتخصصات الجمركية، وذلك لإلمامهم بجميع الجوانب المعرفية وطبيعة العمل الخاصة بجمارك دبي، ومبادرة برنامج ضباط التفتيش X20 لتطوير وإكساب مهارات ضباط التفتيش الجُدد في مجال العمل الجمركي، وذلك مواكبة للتطور التكنولوجي وتحقيق السعادة للموظفين كجزء من التزام الدائرة بتطوير قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية، وتم استقطاب وتعيين 80 خريجاً.