محمد بن راشد: الإمارات نموذج عالمي في تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الآمال العريضة والأهداف الطموحة، التي تتضمنها الخطط والاستراتيجيات التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة لا يمكن أن تتحقق إلا بعقول وسواعد أبناء وبنات دولة الإمارات، بما يستدعيه ذلك من مواصلة الاستثمار في بناء الإنسان الإماراتي، وإعداد الأجيال الجديدة بصورة تمكنهم من الاضطاع بواجباتهم نحو وطنهم وأمتهم، وتعينهم على بلوغ المأمول لهم من أعلى مستويات التميز في شتى المجالات.

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