جميلة المهيري: محمد بن راشد مدرسة في القيادة والإلهام

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أكدت معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مدرسة في القيادة، وقامة إبداعية ملهمة تؤمن على الدوام بأهمية التواصل مع الميدان للوقوف عن كثب على التحديات والعمل على مواجهتها ومعالجتها، والتعرف كذلك إلى مدى ملاءمة الخطط لواقع الميدان، والعمل على توحيد الرؤى للوصول إلى النتائج المرجوة في مجالات العمل التربوي.

إشادة

وأشادت معاليها، في معرض تعليقها على زيارة سموه لمدرستي القدوة في كلباء ووادي الحلو، بحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعته الميدانية الحثيثة لسير العملية التربوية تزامناً مع انطلاق العام الدراسي 2019-2020.

نموذج

وبيّنت معاليها أن جولات سموه المتواصلة التي تشمل مختلف مناحي الحياة في الدولة تقدم لنا كمسؤولين في العمل الحكومي نموذجاً نقتدي به في مدى قرب قيادتنا الرشيدة من كل المجالات التي تقع على تماس مباشر مع اهتمام أفراد المجتمع الإماراتي، وسعي قيادتنا الحثيث لرفع وتحسين جودة كل مناحي الحياة في دولتنا الحبيبة.

وتابعت معاليها: «تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سياق اهتمام سموه الكبير ودعمه السخي لتطوير التعليم في الدولة، إذ يؤمن سموه بأهمية بناء الأجيال المقبلة ورفدها بكل مقومات ريادتها، لتكون وبحق قادرة على صون منجزات ومكتسبات الدولة ومواصلة مسيرة تميز الإمارات وريادتها في مختلف المجالات فطلبة اليوم هم قادة الغد».