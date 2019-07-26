خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون في وفاة الرئيس التونسي

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى محمد الناصر، الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى محمد الناصر.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تعازينا للشعب التونسي الشقيق في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قاد تونس في أحرج أوقاتها بحكمة وروية واقتدار، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه، وألهم شعبه وأهله الصبر والسلوان، وحفظ الله تونس وشعبها وأرضها دائماً وأبداً».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مدوّناً عبر حسابه في «تويتر»: «خالص تعازينا إلى الشعب التونسي الشقيق في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، وإذ نعرب عن مواساتنا إلى أسرة الفقيد ندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم ذويه الصبر والسلوان، ويديم على تونس وشعبها الأمن والاستقرار».

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