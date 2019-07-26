حكام ومسؤولون عرب يعزّون بوفاة السبسي

المصدر: عواصم - وكالات

بعث أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقیة تعزیة إلى الرئیس التونسي المؤقت محمد الناصر في وفاة الرئیس الباجي قاید السبسي رئیس الجمهوریة التونسیة الراحل، أعرب فيها باسمه واسم الشعب الكویتي عن خالص التعازي للشعب التونسي ولأسرة الفقید، مؤكداً أن الأمة العربیة فقدت برحیله زعیماً وطنیاً ساهم في خدمة قضایاها العادلة.

كما أبرق رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون إلى الرئيس المؤقت لتونس، معزياً بوفاة السبسي.

وفي الجزائر، أشاد رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح، بمناقب السبسي، وجهوده في الانتقال السلمي ببلاده نحو «ديمقراطية أصيلة غدت قدوة للأجيال». وفي عمّان، نعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن الرئيس السبسي.