محمد بن راشد.. تفرُّد في صناعة الأمل واللامستحيل

المصدر: دبي - البيان

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حسابه في استوري «إنستغرام» صوراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث صادف أمس تاريخ مولد سموه.

وأجمع سمو الشيوخ ومعالي الوزراء ومواطنون عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي على أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد بحجم وطن، يفاخرون بسموه الأمم، فسموه قائد التطوير الذي لا يقبل عن الرقم 1 بديلاً.. وأشاروا إلى أن سموه جمع كل أطراف التميز؛ فهو الأب الحنون، والقائد الملهم، والإداري الناجح، والملهم لكل من أراد التميز، صانع أمل بامتياز، لتزدحم كل الألقاب أمام شموخ قائد لا يعرف المستحيل، يصل ليله بنهاره من أجل إسعاد شعب وازدهار وطن، فكل عام يتميز بعطاء فريد.. لتشكل مسيرته الحافلة بالإنجازات فسيفساء من الطموح والتحدي والإصرار وصولاً إلى قمة التميز.فقد تفرّد سموه في صناعة الأمل والسعادة واللامستحيل ليكون حديث العالم عبر مبادراته التي عززت صورة الإمارات نموذجاً ريادياً عالمياً في جميع المجالات.

قائد رؤيوي

وهنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة ذكرى ميلاد سموه التي توافق 15 يوليو.

وقال سموه: «الشيخ محمد بن راشد قائد رؤيوي عالمي، كل يوم من أيامه، بل كل ساعة تشهد ميلاد فكرة جديدة وبادرة خلاقة تشحذ الهمم وتجدد العزيمة وتطلق الطاقات وتفتح الآفاق.. كل عام وسموكم منارة نهضوية وتنموية وحضارية نفاخر بها الأمم ونتحدى بها المستحيل».

فخر أمة

وهنّأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بمناسبة ذكرى ميلاد سموه، وقال عبر «تويتر»: «نحتفل اليوم بميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنت فخر أمة تعتز بإنجازاتك وعطائك المستمر، نسأل الله أن يلهمك لمزيد من النجاح والازدهار».

للوطن خير قائد

وهنأت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، عبر حسابها في إنستغرام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مدونة: «كل عام وأنت بخير يا أغلى ما نملك.. نحبك».

قدوة

كما هنأ وزراء وكبار الشخصيات في دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة ذكرى ميلاد سموه، مؤكدين أن سموه قائد استثنائي لا يعرف المستحيل.

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، عبر حسابه في «تويتر»: «إلى القائد الذي لا يعرف المستحيل، المُلهم وفخر الأجيال.. عسى عمرك مديد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ودوَّنت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، في حسابها على «تويتر»: «كل عام وأنت للوطن خير قائد، وللشباب خير قدوة، كل عام وأنت بخير، والوطن بك بخير».

وتصدر وسم #محمد_بن_راشد ترند الإمارات، حيث بادر المغردون بتقديم التهنئة بمناسبة يوم ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يصادف 15 يوليو، وتفاعل مغردون بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه المناسبة وعبروا عن حبهم لسموه وتفاخروا بالإنجازات العظيمة التي حققها لنهضة وازدهار إمارة دبي حتى أصبحت مدينة عالمية ومحط أنظار العالم.

وأكد المغرودن أن حب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم امتلك قلوب شعب الإمارات، فهو القائد والأب والمعلم الذي يتعلمون منه كل يوم معاني الإخلاص والجد في العمل والسعي وراء تحقيق المركز الأول وتحويل إلى التحديات والمحن إلى منح.

وأضاف المغردون أنهم يفاخرون بسموه الأمم فما حققه لدبي من رفعة ونهضة لم يحققه قائد آخر في هذا الوقت القصير لدبي، وأنه أيقونة التطوير الذي جعل من دبي لؤلؤة الشرق الأوسط، ليجعل شعب الإمارات أسعد شعب في العالم.

وتجلت المشاعر الفياضة من قبل المغردين تجاه القائد الذي أسعد شعبه، وجعل الإيجابية والتفاؤل عنوان كل صفحة من صفحات أبناء الإمارات وباني عزها ومجدها.

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