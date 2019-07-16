أيقونات فنية في حب محمد بن راشد

المصدر: دبي ـ غسان خروب

رسالة حب لقائد طالما احتل المركز الأول، واستطاع أن يروض المستحيل، وأن يصنع إنجازات لافتة، دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، بعث بها الفنان الإماراتي عبد الرؤوف خلفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، احتفاءً بيوم ميلاد سموه الذي احتفلت به الإمارات، أمس، ليأتي احتفال خلفان بهذه المناسبة، على طريقته الخاصة، كاشفاً من خلالها عن أيقونتين فنيتين، الأولى تزينت بصورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فيما جمعت الثانية بين سموه، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

ثلاثية

تلك الأيقونات الفنية، لم تكن سوى نزر يسير من مجموعة كبيرة أنجزها خلفان، قوامها 22 لوحة، مثلت فيها إشارة «نصر وفوز وحب» التي طالما لازمت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قاسماً مشتركاً، ولعبت فيها ألوان الإكريليك والزيتية دور البطولة، لتتحول هذه المجموعة إلى رسالة حب وشكر، من خلفان إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وذلك وفق حديثه مع «البيان»، حيث قال: «انتهيت أخيراً من إنجاز كافة لوحاتي الفنية التي أجسد فيها كافة أفراد العائلة الحاكمة في دبي، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقد اعتمدت فيها جميعاً على إشارة سموه، التي تذكرنا بثلاثية النصر والفوز والحب، وهي المفردات التي طالما لازمت سموه في كل مكان يحل فيه».

وأشار خلفان إلى أنه يستعد حالياً لإقامة معرض خاص، يكشف فيه عن كافة لوحاته. وقال: «لقد انتهيت أخيراً من وضع اللمسات النهائية على مجموعة جديدة، والتي أنوي الكشف عنها قريباً في معرض فني، لا زلت بصدد التحضير له».

خلفان الذي عرفت أصابعه الألوان في سن مبكرة، أفاد بأن كافة لوحاته هي بمثابة تعبير عن ولائه وحبه للإمارات ولصاحب السمو نائب رئيس الدولة. وقال: «استخدمت في لوحاتي ألوان الإكريليك، وكذلك الألوان الزيتية، وحرصت أن تكون كافة الألوان زاهية ومستوحاة من ألوان العلم الإماراتي الذي يجمعنا جميعاً في حب الوطن».

في لوحاته الجديدة، يعانق خلفان حب الوطن، متجاوزاً بها انشغالاته بمسؤوليات عمله في أحد المصارف في دبي، والتي لم تثنه عن مواصلة إبداعاته والمضي في مشروعه الفني الجديد الذي اعتمد فيه على قطع الكانفس المصممة خصيصاً على هيئة إشارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.

وقال: «في تقديري أن مناسبة يوم ميلاد صاحب السمو نائب رئيس الدولة، من أجمل المناسبات التي تستحق منا الاحتفال بها، وأعتقد أنها فرصة جميلة لنعبر من خلالها عن حبنا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي علمنا أنه لا يوجد في قاموسنا الإماراتي كلمة مستحيل، كما علمنا أن نتطلع دائماً إلى المركز الأول».

مجموعة خلفان الفنية هذه، لا تعد الأولى في قائمته، فقد سبق له أن أقام عدداً من المعارض الفنية التي أظهرت مدى اهتمامه بالتراث الإماراتي.