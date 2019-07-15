محمد_بن_راشد يتصدر تويتر ومغردون: كل عام وأنت بخير يا عز الإمارات

تصدر وسم #محمد_بن_راشد موقع "تويتر" حيث بادر المغردون بتقديم التهنئة بمناسبة يوم ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي يصادف 15 يوليو.

وتفاعل مغردون بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه المناسبة وعبروا عن حبهم لسموه وتفاخروا بالإنجازات العظيمةالتي حققها لنهضة وازدهار إمارة دبي حتى أصبحت مدينة عالمية ومحط أنظار العالم.

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة مهنئا سموه بهذه المناسبة: إلى القائد الذي لا يعرف المستحيل، المُلهم وفخر الأجيال.. عسى عمرك مديد سيدي صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم.

إلى القائد الذي لا يعرف المستحيل، المُلهم وفخر الأجيال.. عسى عمرك مديد سيدي صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم pic.twitter.com/gTQ7NRhAT0 — د. أحمد بالهول (@ahmad_belhoul) July 15, 2019

وأكد المغرودن أن حب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم امتلك قلوب شعب الإمارات فهو القائد والأب والمعلم الذي يتعلمون منه كل يوم معاني الإخلاص والجد في العمل والسعي وراء تحقيق المركز الأول وتحويل إلى التحديات والمحن إلى منح.

وأضاف المغردون أنهم يفاخرون بسموه الأمم فما حققه لدبي من رفعة ونهضة لم يحققه قائد آخر في هذا الوقت القصير لدبي وأنه أيقونة التطوير الذي جعل من دبي لؤلؤة الشرق الأوسط، ليجعل شعب الإمارات أسعد شعب في العالم.

وتجلت المشاعر الفياضة من قبل المغردين تجاه من القائد الذي أسعد شعبه وجعل الإيجابية والتفاؤل عنوان كل صفحة من صفحات أبناء الإمارات وباني عزها ومجدها.

زعيم يا نعم الزعيم

فخر العرب زعامته

الحاكم الحنك الحليم

حاكم دبي الملفته ❤️

#محمد_بن_راشد pic.twitter.com/QNM8B1712h — 𝓢 (@smalr0) July 15, 2019

كل عام وأنت للوطن قائد ومعلم

كل عام وأنت بخير سيدي💛. .#محمد_بن_راشد pic.twitter.com/rgPs44QynT — ℳ (@1_qxc) July 15, 2019