المصدر: البيان الإلكتروني

مسيرة العطاء والإنجاز تتواصل مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتستنير بفكره ورؤيته الثاقبة في عالم تصنعه الإرادة الحرة، والعقل النيّر، والفكر المثمر.

محطات مهمة عاشها الوطن، وإنجازات باهرة حققها، وتحديات كبيرة واجهها وتخطاها، وكان سموه دائماً صاحب الرؤية، ومصدر العزيمة، ومبعث الإرادة، ومثال القيادة التي تستقدم المستقبل، وتصنع الفارق في الحياة والواقع.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صانع المستقبل والأمل والسعادة، والفارس الذي روّض المستحيل وجعل من دبي واجهة حضارية عالمية، وأرسى فيها روح التسامح والتنوع الإنساني المبهر، وقادها في دروب الريادة والابتكار والإسهام المبدع في الحضارة والإنسانية، كان ولا يزال فخر الأجيال.