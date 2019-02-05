من دار زايد وثيقة وجائزة للأخوة الإنسانية

محمد بن راشد: سنواصل حمل راية الأخوة الإنسانية ودعــم السـلام في العـــالم
محمد بـن راشد ومحمد بن زايد: زيارة البابا فرنسيس رجل السلام ترسخ التـآخي الإنسـاني
محمـد بن راشد ومحمد بن زايد: الأمن والسلام والاستقرار هدف الإمـارات مــنذ تأســيسها على يد زايد
شيخ الأزهر والبابا يلتقيان بـ «حكماء المسلمين»
رسالة البابا للإمارات: سأتذكركم دائماً في صلواتي
محمد بن راشد ومحمد بن زايد يقدمان هدية تذكارية للبابا
شيخ الأزهر والبابا يتعرفان على رسالة جامع زايد الحضارية
البابا فرنسيس وشيخ الأزهر يوقعان على كرة الأولمبياد الخاص التذكارية
الصحف العالمية تُفرد مساحات عريضة للحدث الأبرز على أرض الإمارات
مدينة زايد الرياضية تكتسي بوشاح المحبة والسلام استعداداً لـ«القداس التاريخي»
أحمد الطيب: وحدة المسلمين والمسيحيين في العالم صخرة تتحطم عليها المؤامرات
الإمارات بالحكمة وبُعد النظر حوّلت الصحراء إلى مكان مزدهر وملتقى للثقافات والأديان
«وثيقة الأخوة الإنسانية» تطالب بنشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام ووقف الحروب والصراعات