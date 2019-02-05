محمد بن راشد ومحمد بن زايد يقدمان هدية تذكارية للبابا

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ختام اللقاء هدية تذكارية إلى البابا عبارة عن صندوق صنع من الجلد مستوحى من «المندوس» يحتوي على أول وثيقة صادرة عن المغفور له الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي آنذاك يهب فيها قطعة من الأرض في الجهة الغربية من أبوظبي إلى الكنيسة الكاثوليكية بتاريخ 22 من شهر يونيو عام 1963.. بجانب صورة تاريخية للشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان تجمعه مع إيوزيو لويجي مكليكاني مطران أبوظبي والخليج العربي آنذاك.

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