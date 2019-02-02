الفاتيكان: الإمارات شريك استراتيجي لترسيخ السلام في العالم

المصدر: الفاتيكان ـ وام

أكدت الفاتيكان أن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً لترسيخ السلام في العالم. وقال بروليو رودريغيز، رئيس أساقفة طليطلة وإسبانيا مستشار بابا الكنيسة الكاثوليكية، إن الزيارة التي يبدأها قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، للإمارات غداً من شأنها الإسهام في ترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش وحوار الأديان والحضارات.

موضحاً أن الكنيسة الكاثوليكية تعتبر الإمارات شريكاً استراتيجياً ونموذجاً يُحتذى في المنطقة. وقال رودريغيز بمناسبة الزيارة: «إن دولة الإمارات تعد اليوم مثالاً للتعايش والتسامح، وساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز ونشر مفهومه حول العالم بفضل سياستها القائمة على قيم التسامح والوسطية والاعتدال واحترام الآخر».

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