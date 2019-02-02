مارادونا: الإمارات نموذج للتسامح والحوار بين الأديان

المصدر: أبوظبي - وام

أكد اللاعب الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا أن دولة الإمارات تعد مثالاً يحتذى في تعزيز قيم التسامح والانفتاح على الآخر والحوار بين الأديان.

جاء ذلك في تغريدات عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الإمارات التي سيبدأها في الثالث من فبراير الجاري.

وأشار مارادونا إلى ما لمسه خلال عمله كسفير رياضي ومدير فني في الإمارات من أسمى معاني التسامح وتقبل الآخر الذي يمارسه أبناء الإمارات في أسلوب حياتهم اليومية من دون تمييز، إيماناً منهم بأن الجميع سواسية.

ويحظى مارادونا بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم قياساً بشهرته الواسعة التي اكتسبها من ملاعب كرة القدم واعتلائه عرش النجومية كأفضل لاعب في التاريخ، وسبق له العمل في الإمارات مديراً فنياً لنادي الوصل الإماراتي.