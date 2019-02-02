رئيسة تحرير «فلبينو تايمز»: الإمارات واحة التسامح

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الدكتورة كارين ريموو رئيس تحرير صحيفة «فلبينو تايمز» المدير العام لمجموعة «نيوبرسبكتف ميديا» أن دولة الإمارات ظلت منذ تأسيسها واحة للتسامح تتعايش فيها مختلف الجنسيات والثقافات في تآلف فريد يندر أن يوجد مثله في أي مكان في العالم.

ونوهت إلى أن تلك الثقافة تأتي تماشياً مع النهج الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه.

وأكدت الدكتورة كارين ريمو في هذا الصدد أن زيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الإمارات تأتي في هذا الإطار، حيث الدور الفعّال لدولة الإمارات في تعزيز ونشر ثقافة التسامح والسلام في مختلف أنحاء العالم. وأشارت إلى أن زيارة البابا حدث مهم، وتحظى باهتمام وترحيب كبيرين في أوساط الجالية الفلبينية التي، تنعم بأجواء التسامح والتعايش الفريدة التي تنفرد بها الإمارات.

واختتمت الدكتورة كارين ريمو بقولها: تعبر مشاعر الحب والتقدير التي يكنها الفلبينيون لدولة الإمارات عن مدى الامتنان الشديد الذي تشعر به الجالية الفلبينية في هذا المجال، فشكراً لدولة الإمارات، وشكراً لقيادتها.