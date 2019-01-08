محمد بن زايد يبحث تعزيز التعاون العسكري مع أميركا

المصدر: أبوظبي ــ وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الفريق أول ريموند توماس، قائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية، علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وإمكانات تطويرها خاصة في الشؤون والجوانب العسكرية والدفاعية.

كما استعرض الجانبان مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية. وذلك خلال استقبال سموه له في قصر البحر أمس.

من جهة ثانية وجّه سموه خلال استقباله لجان برنامج «المدن المضيفة» للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019» ببذل مزيد من الجهود لاستضافة حدث رياضي يليق بسُمعة الدولة في تنظيم الفعاليات والأحداث الإقليمية والعالمية ويجسد مكانتها المتميزة على مستوى العالم في مختلف الميادين، بجانب تعزيز رؤيتها وجهودها في مجال دعم أصحاب الهمم وإبراز دور هذه الفئة العزيزة وإدماجهم في المجتــمعات وفق أرقى المعايير العالمية.

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