محمد بن زايد يبحث تعزيز التعاون العسكري مع أميركا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر البحر الفريق أول ريموند توماس قائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية.

وبحث سموه والفريق أول ريموند توماس خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وإمكانات تطويرها خاصة في الشؤون والجوانب العسكرية والدفاعية.

كما استعرض الجانبان مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، ومحمد مبارك المزروع،ي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والوفد المرافق للضيف الأميركي.