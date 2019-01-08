ولي عهد أبوظبي يستعرض التعاون الاستثماري مع «HSBC»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، جون فلينت الرئيس التنفيذي لمجموعة «HSBC» المالية البريطانية.

وتبادل سموه ورئيس المجموعة - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - الحديث حول إمكانات وفرص التعاون المالي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات المالية المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة HSBC، إضافة إلى الخدمات المتطورة والبيئة النموذجية التي توفرها الدولة للمؤسسات والشركات الاستثمارية.

حضر اللقاء خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.