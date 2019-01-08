محمد بن زايد يستقبل لجان برنامج «المدن المضيفة» للأولمبياد الخاص 2019

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، لجان برنامج «المدن المضيفة» للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019».. ترافقهم معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع رئيسة لجنة الإرث والمجتمع التابعة للجنة العليا لاستضافة الأولمبياد. ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي.. بأعضاء لجان برنامج «المدن المضيفة» من إمارات الدولة واللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص.

ووجه سموه خلال اللقاء اللجان التي تضم أكثر من 100 عضو، ببذل مزيد من الجهود لاستضافة حدث رياضي يليق بسمعة الدولة في تنظيم الفعاليات والأحداث الإقليمية والعالمية ويجسّد مكانتها المتميزة على مستوى العالم في مختلف الميادين.. بجانب تعزيز رؤيتها وجهودها في مجال دعم أصحاب الهمم وإبراز دور هذه الفئة العزيزة وإدماجهم في المجتمعات وفق أرقى المعايير العالمية.

حضر مجلس قصر البحر .. سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

تقدير

من جهته، أعرب الوفد عن شكره وتقديره للدعم الذي يحظى به «برنامج المدن المضيفة» من قبل قيادة الدولة الذي يسهم في تحقيق أهدافه في التعريف بقيم الإمارات الأصيلة ورسالتها الإنسانية العالمية، إضافة إلى جهودها في مجال رعاية ودمج أصحاب الهمم.

وقدمت معالي حصة بنت عيسى بو حميد خالص شكرها وتقديرها لقيادة الدولة الحكيمة على دعمها للأولمبياد الخاص ومختلف برامجه المرافقة.. مثمنة الاهتمام والدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لهذا الحدث الرياضي الإنساني العالمي ولفئة أصحاب الهمم.

استضافة

وأوضحت معاليها، أن استضافة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019» تجسّد رؤية دولة الإمارات وجهودها في سبيل دمج أصحاب الهمم في المجتمع.. مشيرة إلى أن برنامج المدن المضيفة يقدم فرصة لسكان دولة الإمارات للتعريف بقيمهم الأصيلة ومبادئهم النبيلة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقالت معاليها: «نحن في دولة الإمارات قيادة وشعباً نتطلع لاستقبال أكثر من 7500 رياضي من مختلف أنحاء العالم الذي سيحظون بفرص التعرف على الجوهر الحقيقي لدولة الإمارات وشعبها ونهضتها الحضارية الإنسانية».

مدن

يُذكر أن لجنة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019» ــ الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ــ تنظم برنامج «المدن المضيفة» خلال الفترة من الثامن حتى 11 من شهر مارس المقبل بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع.

ويعد هذا البرنامج أكبر برنامج للتبادل الثقافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد البرامج الأساسية في فعاليات الأولمبياد الخاص الذي يتعرف خلاله الرياضيون وعائلاتهم والوفود على ثقافة وحضارة الدولة المضيفة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات بجانب مشاركتهم في ورش عمل تسلط الضوء على عادات وتقاليد شعب الإمارات وقصص نجاح أبنائها.

معالم

وتمثل الخطوة الأولى في البرنامج توزيع الوفود المشاركة في الألعاب العالمية على إمارات الدولة لمنح أكثر من 7500 رياضي و3000 مدرب يمثلون 192 دولة.. فرصة زيارة الإمارات والتعرف على تقاليد البلد وأهم المعالم التاريخية في كل إمارة.

كما قدم برنامج «المدن المضيفة» الذي أقيم خلال الأولمبياد الخاص الألعاب الإقليمية 2018 تجربة متميزة للرياضيين من مختلف أنحاء المنطقة.. فيما يعد الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019» أكبر حدث رياضي وإنساني في العالم لهذا العام؛ كونه أكثر الألعاب العالمية تضامناً في تاريخ الأولمبياد الخاص الممتد على مدى 50 عاماً.